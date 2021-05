Nguyễn Duy Hải: Từ cậu bé phụ hồ trở thành CEO của công ty kiến trúc

(VTC News) -

Năm 2020, Nguyễn Duy Hải start up lần thứ 2 với công ty CP Kiến trúc và Nội thất Munhaus. Lần này, Hải tự tin hơn vì đã có kinh nghiệm trong điều hành, quản trị. Số vốn dành cho khởi nghiệp cũng tăng lên chứ không phải như lần đầu tiên lúc đó chỉ có 200 triệu. Công ty ấy có thêm vốn góp của người khác và giờ anh mở công ty thứ 2 chỉ của riêng mình. Bắt tay vào start up, chàng trai 9X đang nỗ lực xây dựng hệ thống, quy trình hóa hoạt động của doanh nghiệp cũng như tuyển dụng thêm nhân lực để củng cố 3 lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ then chốt là thiết kế, xây dựng và trang bị nội thất cho khách sạn, nhà ở; quán ăn và quán café.

Nguyễn Duy Hải – CEO công ty CP Kiến trúc và Nội thất Munhaus: Những thiết kế sáng tạo và tính lì đã giúp anh thành công.

Trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, dù tuổi còn trẻ, nhưng CEO Nguyễn Duy Hải đã bươn chải và có kinh nghiệm 9 năm thực tế. Nhìn bên ngoài, chàng trai này có chút gì đó phong trần, vững chãi của người đứng mũi chịu sào nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm thời thơ ấu, mắt Hải lại ngân ngấn rưng rưng.

Ngày ấy, khi chỉ là cậu bé học cuối cấp Hai, Hải đã xin đi làm phụ hồ cùng người hàng xóm. Anh kể: “Năm tôi 8 tuổi, bố tôi mất, ông nội tôi buồn nhớ con mà mang bệnh.

Nguyễn Duy Hải đi thực địa công trình.

Mẹ tôi đưa 2 chị em về nhà bà ngoại sống, sau đó mẹ đi làm xa. Hai chị em tôi cùng bà đùm bọc nhau qua ngày bằng những gánh hàng rong của bà. Chúng tôi phải tự lực, lúc đó còn biết nương tựa ai, bà thì đã già.

Mẹ tôi đi vài năm rồi về, ba mẹ con lại lủi thủi chăm nhau. Chị tôi hơn tôi 2 tuổi, chỉ biết bảo ban nhau học và tìm việc làm thêm để đỡ mẹ. Tôi sang nhà hàng xóm xin theo làm phụ hồ, người ta xây còn tôi thì bê vác xách vữa, gạch, xi măng, làm bất cứ việc gì họ bảo. Mỗi ngày được gọi đi làm, thế cũng được hơn một trăm nghìn mỗi ngày, số tiền ấy thêm vào cho mẹ tôi chi tiêu.

Có những ngày nắng như lửa, mồ hôi chảy dài nhỏ tong tong xuống cát và xi măng. Hóa ra, số phận lại gắn tôi với nghề kiến trúc xây dựng từ đó. Nó vận vào tôi như một định mệnh mà tôi không hề biết”.

“Đến năm cấp 3, vào dịp nghỉ hè, tôi lại xin đi làm ở xưởng đúc đồng. Những trải nghiệm từ việc đi phụ hồ đến sản xuất đồ đồng bồi thêm cho tôi nhiều kỹ năng. Tôi biết đến những vật liệu trong xây dựng từ rất sớm. Tôi biết ứng dụng những đường nét tinh tế trong kiến trúc. Từ bé tôi đã vẽ đẹp. Thế mà lúc ấy, tôi lại vô cùng tự ti về mình. Tôi cho rằng mình học không giỏi, tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ vào đại học”.

Công trình do Munhaus thiết kế thi công.

“Số phận như chọn nghề thiết kế, kiến trúc và đặt vào tay tôi ấy khi người chị họ đã chỉ cho tôi một lớp học vẽ. Mà cũng không ngờ. sau thời gian miệt mài, tôi đã thi đỗ Đại học.

Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi lo lại đến. Mẹ nói: “Con vào đại học nhưng mẹ lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con đây?” Tôi thương mẹ nên an ủi bà: “Lên Hà Nội học, con sẽ đi làm thêm để có tiền trả học phí, mẹ không phải lo cho con nhé”.

Lên Hà Nội học, sự tự ti vì mình không giỏi, mình là giai quê khiến Hải khó khăn hòa nhập. Anh không dễ dàng kết bạn với ai. Cho đến khi, thi môn vẽ đầu tiên, bài của Hải đã được đứng trong top đầu. Từ đây, anh nhận ra rằng, mình có những điểm mạnh đặc biệt mà người khác không có trong năng lực sáng tạo hình ảnh. Anh quyết tâm có được kết quả tốt trong học tập.

Năm thứ Hai, Hải bắt đầu xin đi thực tập, nửa ngày học, nửa ngày đến công ty. Anh xác định mục tiêu học nghề từ thực tế, dù trợ cấp thực tập sinh không đáng kể, nhưng anh đã quyết rồi, chỉ thực tập những công việc liên quan đến nghề nghiệp của anh sau này: làm thiết kế kiến trúc và nội thất.

“Hải này, nhìn lại quãng thời gian bươn chải kiếm sống từ phụ nề, làm đúc đồng rồi thiết kế…, điều gì khiến anh lăn lộn từ bé thế?”, phóng viên chợt hỏi anh.

Im lặng một lúc. Hải ngước lên ánh mắt vẫn chút ngân ngấn nước: “Tôi thương mẹ!”

Vì trải qua những gian nan khó khăn đó, anh đã dần trưởng thành. Anh suy nghĩ thật nhiều cần làm gì đó để mình có thể phát huy khả năng sáng tạo “không biên giới” trời phú. Làm gì để mang lại cho khách hàng những bản thiết kế mang hơi thở cuộc sống? Làm gì để khách hàng có được những căn nhà đẹp, những nhà hàng và quán café phong cách? Thế là anh đánh liều xin nghỉ việc và bắt tay start up một công ty nhỏ, chỉ sau 2 năm ra trường. Nguyễn Duy Hải đã tính toán kỹ từng đường đi nước bước để phát triển công ty CP Kiến trúc và Nội thất Munhaus.

Nhưng dù thế nào, điều tâm niệm của Hải luôn là: Munhaus sẽ mang lại những giá trị nào khách ngoài những thỏa thuận trong hợp đồng. Và khi khách hàng tin tưởng rồi, họ sẽ giới thiệu khách khác đến với công ty Hải bằng 1 niềm tin về chất lượng công trình mang hơi thở và cảm xúc ấy.