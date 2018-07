Nguyên Cục phó Bảo vệ trẻ em: Triển lãm mô hình xác người ở TP.HCM là phi nhân tính

(VTC News) - Nguyên Cục phó Cục Bảo vệ trẻ em cho rằng triển lãm mô hình xác người, thai nhi ở TP.HCM là lố bịch, không thể chấp nhận được vì nó phi nhân tính, mất tình người.

Ngày 4/7, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch) có văn bản đề nghị Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM báo cáo về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm: "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người".

Cuộc triển lãm gây tranh cãi gay gắt vì 131 mẫu trưng bày đều là các bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hoá như: Xương, cánh tay, thai nhi, bào thai trong bụng người mẹ...

Nhiều người cho rằng việc trưng bày xác người, bào thai, thai nhi phản cảm, phi nhân tính.

Người phụ nữ mang thai được nhựa hóa gây tranh cãi vì phản cảm.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/7, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng An, nguyên Cục phó Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ) và chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Theo ông Nguyễn Trọng An, cuộc triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" đang diễn ra ở TP.HCM là lố bịch, không thể chấp nhận được vì nó phi nhân tính, mất tình người.

“Cuộc triển lãm trên giống như chiêu trò trong ngành thuốc lá khi đi làm từ thiện cho trẻ em nghèo để quảng cáo bán thuốc lá. Triển lãm trên không phải vì khoa học.

Chúng ta phải lên tiếng, lên án chứ đừng dùng cái nghiên cứu khoa học để che đậy cái sâu xa bên trong và sâu nữa là tội ác bắt cóc, diệt chủng...”, ông An nói.

Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Cục phó Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chỉ trích cuộc triển lãm mô hình xác người, thai nhi.

Ông An cho biết, có nhiều cách để giáo dục, tuyên truyền sức khoẻ, như dùng truyền thông để thông tin các bệnh tật do thuốc lá, các vấn đề ung thư do ô nhiễm không khí...Còn những hình ảnh mô phỏng cơn thể có thể làm bằng giấy, nhựa, đá...

“Chúng ta không thể nhựa hóa xác sống em bé, bào thai, mổ xẻ các bộ phận ra để tham quan, tuyên truyền sức khỏe vì nó gây hiệu ứng thị giác mạnh, ác mộng và có thể bị ám ảnh suốt cuộc đời”, nguyên Cục phó Cục Bảo vệ trẻ em chỉ ra các hệ lụy.

Ông An cho biết thêm, triển lãm về các bộ phận người được nhựa hóa, văn hóa, tâm linh người Việt không cho phép.

“Có ông chồng người Việt nào cho phép hiến xác vợ đang mang bầu đứa con của mình cho người ta rửa máu, bơm nhựa vào để triển lãm không? Việc làm này tâm linh, văn hóa Á Đông cũng không cho phép.

Điều này, vi phạm luật Việt Nam ở khoản 4, điều 11 về các hành vi nghiêm cấm của luật hiến tặng mô và hiến xác năm 2006.

Như vậy, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM cấp phép triển lãm đã vi phạm về pháp luật, văn hóa, đạo đức khi ban tổ chức sử dụng bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại”, ông An khẳng định.

Nhiều thai nhi được trưng bày gây tranh cãi.

Trái ngược với ý kiến trên, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại cho rằng triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" là cách tuyên truyền rất tốt, nhiều nước trên thế giới đã làm.

“Triển lãm mô hình xác người cụ thể có tác dụng giáo dục rất tốt. Chúng ta nên cấp phép mô hình này để tuyên truyền, giáo dục cho người dân biết để họ cách chủ động, tích cực hơn để phòng chống bệnh tật”, ông Trung nói.

Tuy nhiên, theo ông Trung, để triển lãm đạt hiệu quả đơn vị tổ chức phải có quy định rõ ràng, nên có một mức độ nhất định, phạm vi nhất định. Nếu triển lãm ở phạm vi đại trà có khi lại phản tác dụng.dẫn đến người xem khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tinh thần.

Riêng các đối tượng trẻ em, phụ nữ mang bầu, những người thần kinh yếu thì không nên cho vào tham quan.

