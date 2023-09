Nguyên Bí thư Hà Nội: Chung cư mini vượt tầng đều có người 'chống lưng'

Sáng 18/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các nguyên lãnh đạo Thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thông tin bên lề hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, ở Thủ đô không chỉ có tòa chung cư mini bị cháy ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng, mà còn rất nhiều công trình khác xây vượt tầng.

Theo ông, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn "chống lưng".

"Không phải mình đương đầu với chủ công trình vi phạm đâu, mình còn đương đầu với cả cái anh chống lưng đó", ông Nghị nói.

Ông Phạm Quang Nghị cho rằng đang có một thực tế đó là xử phạt để công trình sai phép tồn tại. Nếu chỉ phạt cho tồn tại thì chủ đầu tư sẽ “mong cho được phạt” để hợp thức hóa vi phạm, bởi lẽ họ kiếm được lợi nhuận rất lớn từ phần công trình vi phạm. Đối với khoản lợi nhuận này, chủ đầu tư sẽ dùng để chạy, hối lộ, sau đó vẫn lãi nên cứ tiếp tục vi phạm.

"Thời tôi làm Bí thư không chấp nhận câu chuyện phạt cho tồn tại mà sai đâu xử đấy, vi phạm đến đâu cắt bỏ đến đó. Quá bao nhiêu tầng cắt bấy nhiêu tầng, cắt "ngọn" công trình rất quyết liệt", ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Cũng theo nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối với công trình vi phạm được phạt rồi cho tồn tại, nếu bị kiểm tra, cán bộ sẽ báo cáo rằng họ đã đi kiểm tra và xử phạt rồi, nhưng chỉ xử phạt nửa chừng, không thực hiện cưỡng chế.

Việc cán bộ quản lý, cán bộ địa phương phạt cho tồn tại là hình thức đồng phạm một cách hợp pháp với sai phạm nên cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm.

Vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra đêm 12/9, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, chung cu mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng 200 m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400 m, được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Tại đây có khoảng 150 người dân sinh sống. Đáng nói, ngôi nhà được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư tự ý xây lên 9 tầng.

Sau vụ cháy trên, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tham mưu chính quyền cùng cấp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.