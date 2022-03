Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Thảo My vô địch Lexus Challenge 2022

(VTC News) -

Trước ngày thi đấu cuối cùng của Lexus Challenge 2022, người hâm mộ golf Việt Nam đã mong chờ một màn so tài đầy kịch tính giữa Nguyễn Anh Minh và Trương Chí Quân, những người chiếm 2 vị trí cao nhất trên BXH sau 54 hố đấu.

Nguyễn Anh Minh bước vào vòng chung kết với 2 gậy cách biệt so với Trương Chí Quân. Golfer 15 tuổi có 1 birdie nhưng mắc 2 bogey trong 9 hố đầu tiên, nhưng Trương Chí Quân cũng không thể tận dụng để rút ngắn cách biệt với người đàn em khi chỉ có được 2 birdie và 3 bogey. Tới hố 11 par 5 nhờ cú putt không thành công của đối thủ, Trương Chí Quân san bằng cách biệt.

Anh Minh đã có một giải đấu cực kỳ thành công.

Bước ngoặt của cả giải đấu xảy ra ở ngay hố thi đấu số 12. Chí Quân thực hiện cú tiếp cận cờ thiếu lực khiến bóng rơi xuống nước và phải chịu phạt 1 gậy, cuối cùng anh mất tới 4 gậy mới đưa bóng lên được green. Cả 2 golfer mất them 2 putt để hoàn thành hố đấu và Anh Minh một lần nữa tạo ra khoảng cách 2 gậy so với đối thủ. 2 golfer đều ghi được điểm birdie ở hố 13 và 3 điểm par liên tiếp ở hố 14-16. Tại hố 17, Anh Minh lại khiến cuộc đua vô cùng kịch tính khi mắc điểm bogey đầy đáng tiếc rút ngắn cách biệt còn 1 gậy. Mọi sự tập trung đổ dồn về hố 18 par 5 của Tràng An Golf & Country Club để tìm ra nhà vô địch.

Trương Chí Quân cần ít nhất 1 điểm birdie để níu giữ hy vọng vô địch. Tuy nhiên golfer này đã không thành công khi đưa bóng lên green, bóng của anh rơi vào vùng rough. Trong khi Anh Minh với phương án an toàn đã thành công đưa bóng lên green với 3 gậy. Trương Chí Quân sau đó cũng thành công đánh bóng cách cờ khoảng 8 feet ở cú đánh thứ 3 để níu giữ cơ hội có được điểm birdie.

Nguyễn Anh Minh giành chức vô địch Lexus Challenge 2022.

Mặc dù rất tỉ mỉ ở cú putt bóng tuy nhiên đáng tiếc là cú gạt của Chí Quân lại chỉ chạm mép hố rồi lăn ra ngoài trong sự tiếc nuối. Nguyễn Anh Minh đã không mắc bất cứ sai lầm nào với 2 cú gạt bóng vào hố và chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu với tổng điểm + 3. Đó là một chiến thắng đầy thuyết phục và xứng đáng của Anh Minh. Trong suốt 4 ngày vừa qua Anh Minh đã thể hiện sự chững chạc trong từng cú đánh và tâm lý thi đấu đầy bản lĩnh.

Vị trí Á quân thuộc về Trương Chí Quân. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp anh về nhì tại các giải đấu lớn. Trước đó, anh giành ngôi Á quân Lexus Challenge 2019, FLC Vietnam Masters 2020.

Ngoài ra, Lê Khánh Hưng, golfer trẻ tuổi nhất giải đấu đã tạo nên một hiện tượng. Trong ngày thi đấu cuối, Khánh Hưng cùng người bạn đánh cùng nhóm Brian Jung đã có những lúc bứt phá, vươn lên đuổi sát và gây sức ép vị trí dẫn đầu của Anh Minh. Két thúc vòng đánh với 71 gậy, Khánh Hưng đứng đồng hạng T2 cùng Trương Chí Quân với tổng điểm +4.

Ở bảng Nữ, Thảo My không có đối thủ. 2 VĐV trẻ nghiệp dư là Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An là những cái tên đáng kỳ vọng, nhưng với kinh nghiệm và sức thi đấu bền bỉ Thảo My vẫn vượt xa các đối thủ còn lại để đăng quang ngôi vô địch.

Thảo My trở thành nhà vô địch của Lexus Challenge 2022.

Thảo My kết thúc vòng đấu của mình với tổng thành tích +6 gậy sau 4 ngày đấu, trở thành nhà vô địch của Lexus Challenge 2022. Đây là ngôi vô địch đầu tiên từ khi cô chuyển lên chuyên nghiệp, và cũng là ngôi vô địch đầu tiên dành cho golfer nữ ở một giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Nguyễn Thảo My là một trong những golfer nữ hàng đầu Việt Nam. Cô từng 2 lần lên ngôi Vô địch Nghiệp dư Nữ Quốc gia (2014, 2015), cũng như Vô địch Đối kháng Quốc gia (2016) và từng nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấu tại Asian Games, SEA Games. Sau khi chính thức chuyển chuyên nghiệp cuối năm 2020, Nguyễn Thảo Mỹ từng một số lần thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của nam và qua cắt thành công.

Xếp hạng 2 tại Lexus Challenge 2022 là Đoàn Xuân Khuê Minh với tổng điểm +13. Thành tích 73 gậy trong vòng cuối là điểm số tốt nhất trong cả 4 ngày thi đấu của Khuê Minh. Theo điều lệ giải, VĐV sinh năm 2003 có quyền nhận 18 triệu đồng tiền thưởng mà không mất tình trạng nghiệp dư.

Đồng hạng 3 tại giải là Lê Chúc An (nghiệp dư) và Nguyễn Thị Vân Anh với cùng tổng +22 gậy.