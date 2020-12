Nguy cơ vỡ tiến độ thu phí tự động không dừng ở Đồng Nai, TP.HCM và Thái Bình

Hiện còn 3 tỉnh Thái Bình, Đồng Nai và TP.HCM chưa mặn mà với thu phí tự động không dừng. (Ảnh minh họa)

Dự án thu phí tự động không dừng (ETC) do Bộ GTVT quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm ngày hôm nay (16/12), tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Giao thông, trong số 50 trạm do các tỉnh thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh quản lý là Thái Bình, TP.HCM và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể: Hiện có 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT có 50 trạm thu phí (riêng Cà Mau có 4 trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh nên kiến nghị không triển khai ETC).

Các dự án BOT của 15 địa phương gồm 46 trạm thu phí, trong đó có 6 trạm đang xây dựng, chưa tổ chức thu phí. Trong số 40 trạm đang tổ chức thu, có 33 đã lắp đặt xong hệ thống thu phí điện tử không dừng.

7 trạm còn lại do 3 tỉnh, thành là Thái Bình, TP.HCM và Đồng Nai tuy đang triển khai hệ thống ETC. Chỉ còn 15 ngày nữa theo chỉ đạo của Thủ tướng là phải lắp đặt thu phí tự động không dừng. Với việc tiến độ rất chậm của 3 tỉnh này, nguy cơ chậm tiến độ đã hiện hữu.

Đối với các trạm địa phương có một số vướng mắc như sau: 1 trạm thu phí trên QL39B của tỉnh Thái Bình chưa triển khai. Lý do được đưa ra là trạm thu phí này có doanh thu thấp (dưới 10% so với phương án tài chính), thu không đủ chi phí quản lý.

2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM lấy lý do là trạm thu phí để thực hiện công tác bảo trì không ảnh hưởng bởi Quyết định 19 của Thủ tướng nên chưa triển khai. Hiện mới thực hiện công tác thẩm định để phê duyệt hạng mục thu phí lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng.

4 trạm thu phí trên đường tỉnh 768 của tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt hệ thống và chưa lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng do chưa rõ thẩm quyền đơn vị thẩm định, phê duyệt hạng mục này.

Đề cập vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, sau thời điểm 31/12, nếu đơn vị nào không triển khai đúng tiến độ sẽ phải dừng thu phí theo chỉ đạo của Thủ tướng. Vì vậy, các địa phương phải chủ động thực hiện để đáp ứng đúng tiến độ.

Về tiến độ các trạm do Bộ GTVT quản lý. Giai đoạn 1 của dự án có tổng số 44 trạm. Đến thời điểm ngày hôm nay đã lắp đặt, vận hành 40/44 trạm. Đối với 4 trạm trên 4 tuyến cao tốc do Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC) quản lý đã tách 4 trạm này ra khỏi dự án giai đoạn 1. Hiện VEC chưa có phương án đầu tư do vướng mắc về nguồn vốn.

Dự án giai đoạn 2 gồm 33 trạm. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng, trong đó có 25 trạm đủ điều kiện hoàn thành thu phí tự động không dừng trong năm 2020. Hiện nay, Công ty cổ phần giao thông kỹ thuật số (VDTC) đã lắp đặt được 20/21 trạm thu phí. 4 trạm do BOT lắp đặt chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty VDTC.

Còn lại 8 trạm không thể triển khai hoặc lùi thời gian triển khai sau năm 2020 do đặc thù do 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp, 2 trạm chưa được thu phí và đang báo cáo Thủ tướng phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước hoàn trả cho nhà đầu tư và 3 trạm có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới 3 năm.