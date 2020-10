Nguy cơ mất doanh nghiệp vì tin nhà đầu tư ngoại

Vụ việc này một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho các chủ doanh nghiệp Việt khi đặt niềm tin nhầm chỗ…

Ngày 31/5/2019, ông Trần Văn Quận, bà Ngô Thị Yến (trú tại quận 7, TP HCM) và ông Đỗ Xuân Tiến (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng đứng đơn khởi kiện một số pháp nhân nước ngoài là Công ty Mineral Land Holding Limited (trụ sở tại Akara Building, 24 De Castro Stress; Wickham Cay 1, Road Town; Torola British Virgin Islands).

Công ty TNHH nhà máy xỉ Đường Lâm (trụ sở tại TP Phan Thiết, Bình Thuận). Cả 2 doanh nghiệp này cùng có người đại diện pháp luật là ông John Koon - một người Hongkong gốc Hoa nhưng mang quốc tịch Úc. Tới thời điểm này, ông John Koon vẫn ở nước ngoài, chưa nhập cảnh trở lại Việt Nam để hầu kiện tại tòa.

Ngoài ra, hai pháp nhân khác là Công ty TNHH Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo (gọi tắt là công ty DKK, trụ sở tại Nhật Bản) và Công ty Yue Da Mining Limited (gọi tắt là công ty YDM, trụ sở tại Hongkong) cũng bị các nguyên đơn người Việt khởi kiện về cùng một hành vi lừa dối các cá nhân người Việt, là cổ đông trong Công ty cổ phần Đường Lâm, một doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản titan ở Bình Thuận.

Theo ông Trần Văn Quận, sau khi bị khởi kiện, ông John Koon lúc này mới thể hiện khả năng am hiểu mọi mánh khóe cao tay trong môi trường kinh doanh quốc tế. Ông này gửi đơn tới tòa án, tố ngược rằng chính mình là nạn nhân bị các cổ đông người Việt bán cổ phần mà không bàn giao cổ phần.

Ông Koon còn gửi cho tòa một vài chứng từ giao nhận tiền, ủy quyền rút tiền để chứng minh rằng mình đã trả tiền mua cổ phần. Thực chất đây là các biên nhận những lần ông John Koon trả các khoản tiền vay mượn cho ông Quận và chứng từ ông John Koon ủy quyền nhờ rút tiền chuyển cho đối tác, nay bị ông John Koon sử dụng để vu vạ cho các cổ đông Việt Nam đã nhận tiền nhưng không giao cổ phần.

Bức xúc trước việc đối tác ngoại bịa đặt sai sự thật để vu vạ cho mình, nhóm cổ đông Công ty Đường Lâm đã có văn bản gửi tòa án chỉ ra sự mâu thuẫn, bất hợp lý trong chính lời trình bày và các tài liệu mà ông Koon cung cấp cho tòa án.

Đồng thời cung cấp cả các giấy tờ John Koon vay mượn tiền của mình và chứng từ thể hiện đã thay ông John Koon chuyển tiền cho đối tác. Các nguyên đơn còn đề nghị tòa án tổ chức buổi đối chất giữa hai bên để làm rõ sự việc.

Công ty CP Đường Lâm từ chỗ có 300 lao động, đang điêu đứng chỉ còn 30 lao động do bị các nhà đầu tư nước ngoài "giăng bẫy" chiếm đoạt cổ phần.

Sau khi bị vạch trần, ông John Koon không có ý kiến giải trình các vấn đề này với tòa án mà gửi đơn đến cơ quan Công an vẫn với nội dung tố cáo nhóm cổ đông Việt Nam. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, nhóm cổ đông Công ty Đường Lâm tiếp tục tường trình sự việc và cung cấp tài liệu chứng minh cho cơ quan Công an.

Nhưng mỗi khi nhóm cổ đông Công ty Đường Lâm chứng minh sự việc cho cơ quan này xong thì ông John Koon lại có đơn tố cáo gửi cơ quan khác với nội dung tương tự. Sự việc này khiến cho các cổ đông Việt Nam phải nhiều lần giải trình cho các cơ quan khác nhau.

Bằng cách này, ông John Koon luôn lấy lý do sự việc đang được cơ quan khác xác minh nên yêu cầu tòa án dừng giải quyết vụ việc. Về phía Yue Da, công ty này hoàn toàn không gửi cho tòa án bất kỳ ý kiến, phản hồi nào và cũng không cử đại diện đến tòa án làm việc dù tòa án đã nhiều lần triệu tập công ty này đến để làm rõ sự việc.

Thực tế cho thấy, quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận trong hơn một năm qua đã lần lượt làm rõ rất nhiều tài liệu có dấu hiệu không trung thực từ phía ông John Koon.

Có tài liệu cho thấy ông Quận ký mà không biết nội dung vì chỉ ký vào trang cuối của văn bản và không được lưu giữ tài liệu. Một số tài liệu giao dịch có dấu hiệu bị phía nhà đầu tư nước ngoài lập khống ngày tháng, gian dối thông tin, sử dụng thủ thuật "thay trang" để tạo nên các tài liệu không có thực…

Theo các chuyên gia pháp lý, những dấu hiệu không trung thực từ phía nhà đầu tư nước ngoài đã lộ rõ. Phán quyết cuối cùng của toà án sẽ đem lại sự minh bạch cho từng giao dịch.

Nhưng từ vụ việc này là bài học cho các chủ doanh nghiệp Việt Nam phải hết sức thận trọng khi chọn đối tác ngoại để hợp tác đầu tư. Bởi bên cạnh những nhà đầu tư nước ngoài chân chính, muốn làm ăn nghiêm túc để cùng phát triển thì cũng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài mang lại những cạm bẫy pháp lý, lỗ hổng rủi ro, tổn thất tiền bạc và ảnh hưởng đến uy tín.