Nguồn thu tỷ USD chờ nhà đầu tư shop tại Grand World Phú Quốc

(VTC News) - Những người dân ở Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An vừa được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau hơn 10 năm mòn mỏi chờ đợi.

(VTC News) - Sun Grand City New An Thoi thu hút giới đầu tư bởi tiềm năng tạo thị mạnh mẽ, thu hút người dân đến an cư và kinh doanh, tạo nên cuộc sống sôi động, văn minh.