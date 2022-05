Nguồn lực trẻ - làn sóng mới trong chiến lược tuyển dụng

(VTC News) -

Sự tham gia của thế hệ gen Z vào thị trường lao động năm 2022 đã khiến cho xu hướng tuyển dụng của các doanh nghiệp dịch chuyển dần.

Xu hướng tuyển dụng mới của doanh nghiệp

Theo kết quả khảo sát từ một nền tảng công nghệ tuyển dụng, trong năm 2022, có tới 65% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẽ đẩy mạnh chiến lược tuyển dụng để phục vụ các nhu cầu phục hồi hoạt động kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Khảo sát này cũng chỉ ra 4 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường (tăng hơn 60%/ mỗi lĩnh vực) gồm: tài chính, bất động sản, giáo dục-đào tạo và bán lẻ.

Nguồn nhân lực trẻ đang là xu hướng tuyển dụng được nhiều doanh nghiệp hướng đến.

Còn theo báo cáo “Những xu hướng cấp thiết về lao động năm 2022” do ManpowerGroup thực hiện, đại dịch và công cuộc chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực đã tác động không nhỏ tới thị trường tuyển dụng. Có tới gần 70% doanh nghiệp trên toàn cầu đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân viên đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng.

Trên thực tế, sự xuất hiện của nhiều ngành nghề mới cũng khiến các chỉ tiêu tuyển dụng cần nhiều thay đổi để phù hợp hơn. Thay vì yêu cầu kinh nghiệm nhiều năm như trước đây, thì sự thích ứng linh hoạt và sức sáng tạo lại là những ưu tiên trong tuyển dụng hiện tại. Cùng với đó là các chiến lược đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài trẻ để có được tầng lớp kế thừa tài năng, nhiệt huyết cho doanh nghiệp.

Điều này tạo ra một xu hướng mới trong tuyển dụng của các doanh nghiệp. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ nhân sự, quản lý ổn định và giàu kinh nghiệm là xu hướng tuyển dụng nhân lực trẻ, nhiều kỹ năng, linh hoạt.

Năm 2022 cũng là cột mốc đáng lưu ý khi thị trường tuyển dụng chào đón sự gia nhập của những ứng viên trẻ thuộc thế hệ GenZ năng động, tự tin, ham học hỏi, song cũng mang theo những nhu cầu rất khác biệt trong việc lựa chọn nơi làm việc. Đây chính là lực lượng lao động trẻ, là “viên ngọc thô” mà các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn đang hướng tới.

Chủ động tìm đến nhân lực trẻ

“Làn sóng” nhân lực thế hệ GenZ mang đầy đủ cả ưu và nhược điểm mà bộ phận tuyển dụng của mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc khi thực hiện.

Với ưu điểm nổi bật về sức trẻ, độ nhanh nhạy, nhiệt huyết học hỏi đồng thời rất cá tính, đề cao sức sáng tạo và sự tự do, lực lượng lao động trẻ hiểu rõ về bản thân mình muốn gì. Theo khảo sát của Anphabe trên 25.000 sinh viên Việt Nam, có đến 81% bạn trẻ thế hệ Z xác định rõ ràng những tiêu chí khi lựa chọn công việc và khác biệt hẳn so với các thế hệ trước.

Họ không còn quá đặt nặng việc tìm kiếm cơ hội việc làm với mức lương cạnh tranh, mà chú trọng nhiều hơn đến mức độ hạnh phúc tại công ty, cơ hội thể hiện bản thân và trải nghiệm thực tế có được trong công việc… Điều này được xem là thách thức lớn mà các bộ phận nhân sự của các tổ chức cần thay đổi và cân bằng khi thực hiện tuyển dụng.

Thế hệ GenZ hào hứng tham gia chương trình The Next Novator do Novagroup tổ chức.

Không còn chờ đợi nhân sự tìm đến mình, rất nhiều doanh nghiệp đã triển khai các chương trình tiếp cận trực tiếp đến các bạn sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Ngày hội tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp hay các chương trình thực tập, đào tạo quản lý trẻ… được các tổ chức thực hiện thường xuyên tại các trường đại học.

Một số doanh nghiệp còn triển khai các chương trình hợp tác đào tạo với các trường cao đẳng nghề, đặc biệt là các ngành nghề đặc thù cần nhân sự có kinh nghiệm thực chiến… Những hoạt động này giải quyết được 2 thách thức mà doanh nghiệp gặp phải khi “bắt sóng” nguồn nhân lực trẻ: chọn lọc các nhân lực có năng lực cao ngay từ trên ghế nhà trường, và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Một ví dụ khá thú vị về việc trao cơ hội thực chiến cho các nhân sự trẻ là The Next Novator - Chương trình tuyển dụng dành riêng cho GenZ của NovaGroup. Là một Tập đoàn có 30 năm hình thành và phát triển, NovaGroup luôn đặt việc phát triển và nuôi dưỡng nhân tài là một trong những trọng điểm phát triển.

Giản lược những tiêu chí khắt khe về số năm kinh nghiệm, kỹ năng thực chiến, The Next Novator là cơ hội “hiếm có khó tìm” để các ứng viên trẻ khai phá tiềm năng, phát triển bản thân và thử sức tại môi trường làm việc tốt nhất Châu Á.

Chỉ trong thời gian ngắn khi phát động chương trình này, The Next Novator đã đến Đại học Ngoại thương, Đại học Ngân hàng TP.HCM, ĐH Văn Lang nhằm tìm kiếm những sinh viên phù hợp. Đã có tới hơn 20,000 sinh viên tham gia sự kiện tại cả 3 điểm trường, 2,000 sinh viên được tiếp cận tư vấn, 500 sinh viên tham gia các hoạt động và 300 ứng viên quan tâm ứng tuyển. Sắp tới, The Next Novator sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự kiện hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa, Đại học Kiến trúc và tổ chức Career Fair tại Novaland Gallery.