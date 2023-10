Nguồn cải cách tiền lương được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024-2026

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo chiều 19/10 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trả lời về cải cách tiền lương, ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, Hội nghị lần 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành nghị quyết, trong đó có nội dung trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương.

Theo đó, lộ trình thực hiện bắt đầu từ 1/7/2024 với tinh thần, quan điểm thực hiện 6 nội dung Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Nội dung thứ nhất là xây dựng 5 bảng lương mới gồm: Bảng lương chức vụ chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng lương sỹ quan quân đội, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ công an; Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Các nội dung khác gồm: Sắp xếp, thu gọn chế độ phụ cấp so với hiện nay; chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương cơ bản không bao gồm phụ cấp; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập.

"Vấn đề quan trọng nhất trong 6 nội dung này là nguồn kinh phí để cải cách tiền lương. Chính phủ báo cáo Hội nghị Trung ương, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026", ông Đinh Ngọc Quý nói.

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, sau năm 2024 và từ 2025 trở đi, lương sẽ tăng 5-7% để đảm bảo mức lương phù hợp, tiệm cận với mức lương của vùng 1.

Trước đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cải cách tiền lương là vấn đề đại sự.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần khẳng định quan điểm "không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần". Trong đó, cải cách tiền lương chính là một trong những nội dung thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Về nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội thông báo, nước ta đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7% để tiến tới trong thời gian ngắn, lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ nay đến thời điểm dự kiến thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/7/2024, các cơ quan hữu quan đang tập trung để hoàn thiện dự thảo chính sách, hệ thống thang bảng lương…