Tuy là diễn viên quen mặt với khán giả, hợp tác với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Han So Hee trong "My name", Park Min Young trong "Her private life"..., Ahn Bo Hyun lại khá kín tiếng về đời tư. Do vậy việc nam diễn viên hẹn hò với Jisoo đã trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết với fan hâm mộ của cả hai.