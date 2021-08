Người xưng 'tao là VTV' định thông chốt kiểm dịch là giám đốc marketing ở Hà Nội

(VTC News) -

Xử lý nghiêm người đàn ông xưng 'tao là VTV' định thông chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Chiều 16/8, Công an huyện Gia Lâm cho đơn vị này xác định được danh tính người đàn ông người đàn ông tự xưng "tao là VTV" định vượt kiểm soát dịch bệnh trái phép ở khu đô thị Đặng Xá vào đêm qua (15/8).

Theo Công an huyện Gia Lâm, người này được xác định là Nguyễn Đức (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội; hiện sống tại tổ dân phố số 4 Khu đô thị Đặng Xá) làm Giám đốc marketing công ty Đại Dương Xanh.

Ngày 15/8, ông Nguyễn Đức đi làm. Đến khoảng 23h ngày 15/8, người đàn ông này từ công ty trở về nơi ở tại khu đô thị Đặng Xá. Khi đi qua chốt kiểm soát dịch số 12, người này không đeo khẩu trang, không hợp tác khi lực lượng trực chốt kiểm tra, có thái độ, hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng trực chốt, không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ theo quy định và bỏ chạy.

Người đàn ông tự xưng "tao là VTV" , có biểu hiện say rượu, không xuất trình được giấy tờ liên quan ở khu đô thị Đặng Xá. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, công an xã đưa người này về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, do Đức có biểu hiện không hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu không làm việc được nên công an xã mời vợ Đức là T.T.H.H. chứng kiến, đưa Đức về nhà để sáng nay (16/8) tiếp tục làm việc.

Sáng nay, trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo lực lượng làm rõ và xử lý nghiêm người đàn ông tự xưng "tao là VTV" định vượt kiểm soát dịch bệnh trái phép ở khu đô thị Đặng Xá vào đêm qua (15/8).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, định vượt chốt kiểm dịch vào trong khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Lúc này, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch phát hiện và giữ người đàn ông trên lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, người này không những không chấp hành mà chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch.

Khi bị nhắc nhở và mời vào chốt để kiểm tra giấy tờ liên quan, người đàn ông này đeo khẩu trang và tự xưng "tao là VTV", lấy một tập giấy tờ ném xuống đất rồi lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đuổi theo để giữ người đàn ông này lại.