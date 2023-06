Người vợ mang bầu 7 tháng bị bạo hành được quyền nuôi con sau ly hôn

Chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, người vợ bị chồng ở Hải Dương bạo hành) và chồng Trần Văn Luân (37 tuổi, đang bị tạm giam) đã được tòa án quyết định chấp nhận thuận tình ly hôn, không cần mở phiên tòa.

Lãnh đạo TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự giữa chị Bùi Thị Tuyết Giao và chồng là Trần Văn Luân, cùng trú tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên.

Chị Bùi Thị Tuyết Giao tại Công an huyện Kim Thành.

Chi Giao được giải quyết ly hôn mà không cần mở phiên tòa. Còn người chồng đã bị Công an huyện Kim Thành bắt giam trước đó.

"Việc TAND huyện Kim Thành ra quyết định thuận tình ly hôn mà không cần mở phiên tòa vì trước đó Tòa đã nhận được đơn xin ly hôn của chị Giao. Sau đó, chúng tôi đã vào nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để làm việc với anh Luân, anh này đã đồng ý ly hôn và giao quyền nuôi con chung cho chị Giao", một lãnh đạo TAND huyện Kim Thành cho hay.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho biết, cơ quan điều tra đã trích xuất người chồng ra phòng làm việc tại công an huyện để làm việc với đại diện tòa án. Tại đây, người chồng đã đồng ý và ký vào đơn để chấp nhận đề nghị xin ly hôn của vợ. Bị can cũng đồng ý để con trai thứ nhất (17 tháng) ở với mẹ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị Giao đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2.

Luân và chị Giao đã có một con chung 17 tháng tuổi. Chị này đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Khoảng 2-3 tháng trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Giao. Người đàn ông này dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành mời Trần Văn Luân đến để lấy lời khai.

Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị Giao cho thấy, nạn nhân có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị Giao là 29%.

Cơ quan công an quyết định bắt giữ Trần Văn Luân sau quá trình điều tra.

