Người Việt đầu tiên chế súng thần công là ai?

Thuốc súng được phát minh ở Trung Quốc thế kỷ 9 và lan rộng ra hầu hết các vùng của đại lục Á - Âu vào cuối thế kỷ 13. Ban đầu được phát triển bởi các đạo sĩ cho mục đích y học.

Thuốc súng, còn được gọi là thuốc nổ đen hoặc loại thuốc phóng không khói để phân biệt với bột không khói hiện đại - đây là chất nổ hóa học được biết đến sớm nhất. Thuốc súng bao gồm hỗn hợp lưu huỳnh, than củi và kali nitrat (saltpeter, KNO3).

Lưu huỳnh và than hoạt động như nhiên liệu trong khi kali nitrat là chất oxy hóa. Do tính chất gây cháy nổ và lượng nhiệt và khí mà nó tạo ra, thuốc súng được sử dụng rộng rãi làm chất đẩy trong súng, pháo, tên lửa, và pháo hoa, và như loại bột nổ trong khai thác, khai thác và xây dựng đường bộ.