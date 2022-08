Người Việt chạy khỏi casino Campuchia: Tạm giữ 2 kẻ tổ chức xuất cảnh trái phép

(VTC News) -

Liên quan đến vụ hơn 40 người trốn khỏi Casino ở Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, tối 20/8, đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan ANĐT vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Danh và Lệ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận, từ khoảng tháng 5/2022, y được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) móc nối tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Sau đó, Lệ rủ Danh cùng tham gia.

Danh sẽ đưa người cần xuất cảnh đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận khi đưa người trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000đồng/ người.

Trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam có 6 người do Lệ và Danh tổ chức xuất cảnh trái phép. Ngoài việc đưa 6 người nói trên, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Như VTC News thông tin, vì bị bắt làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 9h ngày 18/8, hơn 40 người Việt Nam đã tấn công bảo vệ tại Casino Rich World (Campuchia), chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã lấy lời khai và đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang bàn giao vụ việc cho công an tỉnh thụ lý, điều tra do nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm mua bán người.

Đến sáng 20/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối khi cùng hơn 40 người khác tháo chạy từ casino ở Campchia, bơi qua sông về Việt Nam.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, qua làm việc với tỉnh Kandal (Campuchia), hiện còn 11 người Việt đang mắc kẹt tại Casino Rich World.

“Tổng cục di trú Campuchia nắm được thông tin 11 người còn mắc kẹt và hứa sẽ hỗ trợ để trao trả những người này cho Việt Nam”, Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin thêm.

Hiện Công an tỉnh An Giang cũng đang tiếp tục điều tra về hành vi “đưa người xuất nhập cảnh trái phép” và điều tra về dấu hiệu mua bán người liên quan vụ việc trên.