Người Trung Quốc nằm trong cốp ô tô để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 kẻ trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, giấu vào cốp xe ô tô rồi vào trung tâm thành phố.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 27/4, trên QL18A, tổ công tác Công an TP Móng Cái làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện 2 người đàn ông lái xe máy với tốc độ nhanh (hướng Móng Cái - Hải Hà) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì người điều khiển xe máy tăng ga, quay đầu bỏ chạy về hướng Móng Cái, người đàn ông ngồi sau bị bỏ lại.

Người bị bỏ lại được xác định là công dân Trung Quốc, không có hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ chứng minh xuất, nhập cảnh hợp pháp.

Những kẻ tổ chức cho người Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên Zhang Fa Bin (SN 1987, trú huyện Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Trước khi bị phát hiện, Zhang Fa Bin cùng 3 người bạn là Wu Wei Bin, Lai Zhang Lu, Chen Bin Yu (cả 4 cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) liên lạc với một người Trung Quốc để tìm cách vào Việt Nam.

Đến khoảng 19h ngày 27/4, những người này được dẫn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biển. Sau khi được đón bằng ô tô, chuyển qua xe máy, trên đường di chuyển bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 28/4, lực lượng công an bắt giữ 5 người có liên quan gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986), Mạc Văn Hoàng (SN 1977), Vũ Duy Sinh (SN 1992), Phạm Xuân Đường (SN 1969, đều trú TP Móng Cái) và Nguyễn Công Phúc (SN 1990, trú khu 5, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long). 3 người Trung Quốc còn lại đều bị bắt khi đang lẩn trốn tại đồi keo xã Quảng Nghĩa và đưa đi cách ly y tế.

Tại cơ quan công an, những kẻ trên khai, nhằm qua mặt lực lượng chức năng, chúng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường biển tại khu vực phường Bình Ngọc. Sau đó, giấu vào cốp xe ô tô, đi qua trạm kiểm soát phương tiện tại khu Nam Thọ, vào trung tâm thành phố.

Đến đây, người Trung Quốc được hóa trang thành người dân đi khai thác thủy sản, di chuyển bằng xe máy nhằm qua trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến để tiếp tục di chuyển vào sâu trong nội địa.