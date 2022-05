Người trong đoàn cưỡng chế lấy trộm tài sản của dân, TP Thủ Đức báo cáo gì?

(VTC News) -

Theo UBND TP Thủ Đức, công trình bị cưỡng chế là của ông Mai Văn Đoàn tại khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh là công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế của UBND quận Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức), yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Căn nhà không phép thời điểm bị cưỡng chế. (Ảnh: Báo CAND)

Năm 2020 và 2021, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với công trình của ông Mai Văn Đoàn. Tại các buổi cưỡng chế, ông Đoàn đều đề nghị cho gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết thực hiện không để cưỡng chế nên tổ cưỡng chế thống nhất để ông Đoàn tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, ông Đoàn không tự tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng nội dung đã cam kết nên UBND phường đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức 2 buổi vận động, đồng thời thông báo thời gian tháo dỡ đối với công trình vi phạm ngày 17/5/2022.

"Ông Mai Văn Đoàn đã ký nhận thông báo tháo dỡ vào chiều ngày 29/4/2022", báo cáo nêu rõ.

Theo UBND TP Thủ Đức, sáng 17/5, tổ công tác tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch, hỗ trợ làm công tác ngoài lực lượng của phường có thuê thêm 5 nhân công là lao động tự do để tháo dỡ công trình.

Tại thời điểm cưỡng chế, ông Đoàn và gia đình không có mặt tại công trình vi phạm và khóa cửa bên ngoài. Tổ công tác đã tiến hành công bố Quyết định cưỡng chế, lập biên bản cắt khóa và di dời tài sản ra bên ngoài khu đất trống đối diện công trình vi phạm, phủ bạt lên trên để che chắn, bảo vệ tài sản.

Đến 11h20 cùng ngày, bà Huỳnh Thị Bích Chi (vợ ông Đoàn) trở về đề nghị UBND phường không di chuyển tài sản và các vật dụng ra khỏi khu đất. Đồng thờ bà Chi nhận lại tài sản, tự chịu trách nhiệm quản lý và không khiếu nại (biên bản ghi nhận) và Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản, bà Chi đã ký tên vào biên bản với nội dung “đã nhận tài sản”.

Sau sự việc, một số cơ quan báo chí đã đăng các tin bài với nội dung phản ánh người dân đã mất một số tài sản trong khi nhà bị cưỡng chế, ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức trực tiếp chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và các ngành chức năng xác minh báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc như báo chí đã nêu.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ đạo tăng cường kiểm tra quy trình tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Hiện UBND TP Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Thủ Đức xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật.

Tự ý lấy đồng hồ, nhẫn... khi cưỡng chế nhà dân

Ngày 19/5, chị H.T.B.C., ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, cho biết sau nhiều lần chị khóc lóc, trao đổi, đòi lại tài sản, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh và công an khu vực, đại diện tổ cưỡng chế công trình vi phạm đã xin lỗi, trả lại đồng hồ, nhẫn cho gia đình chị nhưng vẫn còn thiếu nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Đây là số tài sản chị để trong nhà nhưng bị thành viên tổ cưỡng chế lấy khi phá dỡ căn nhà của chị.

Theo chị C. ngày 29/4, gia đình nhận thông báo của UBND phường về cưỡng chế căn nhà chị đang ở. Theo thông báo, vào lúc 8h ngày 17/5, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm của gia đình tại đường số 1, khu phố 7.

Ngày Tổ công tác tới cưỡng chế, chị C. và chồng đều không có nhà. Đoàn cưỡng chế gồm UBND phường, đô thị phường, Công an phường và lực lượng đô thị TP Thủ Đức đến cắt khóa, thu dọn toàn bộ đồ đạc của gia đình chị C để sang phía đối diện nhà. Sau đó, ngôi nhà bị đoàn cưỡng chế tháo dỡ.

Đến sáng 18/5, chị C. đến nơi phường tập kết đồ đạc tìm quần áo cho con đi học thì thấy sợi dây chuyền vàng rớt ra ngoài. Chị C tiếp tục kiểm tra thì không tìm thấy các tài sản: 3 chiếc nhẫn, 1 mắt kính, 8 cái đồng hồ đeo tay, 3 con heo đất có khoảng 10 triệu đồng bên trong, trong đó có 5 chiếc đồng hồ có giá trị.

Sau đó, chị C. trình báo qua điện thoại với cán bộ Công an phường Hiệp Bình Chánh.

Sau khi chị C. đòi làm lớn chuyện, cán bộ Công an phường Hiệp Bình Chánh và ông Giảng Phan Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, Trưởng đoàn cưỡng chế mới đem trả lại từng món đồ bị mất cho chị C.