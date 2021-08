Người trốn khỏi khu vực phong tỏa về quê dự lễ đổ mái nhà bị phạt 17,5 triệu

(VTC News) -

Sáng 6/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Danh Cảnh (SN 1982, làm nghề cắt tóc) và Đỗ Thế Thanh (SN 1980, lao động tự do, cùng thường trú tại thôn An Đoài, xã An Bình, Nam Sách) về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế vùng có dịch.

Nguyễn Danh Cảnh trốn khỏi thị trấn đang bị phong tỏa phòng dịch để về quê ở xã An Bình (Nam Sách) dự lễ đổ mái nhà.

Cụ thể, sau khi xuất hiện ca F0 tại huyện Nam Sách, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ra quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) tối thiểu 14 ngày kể từ 18h ngày 27/7.

Tuy nhiên, bất chấp quy định trên, khoảng 10 ngày 4/8, Nguyễn Danh Cảnh (đang tạm trú tại số nhà 629 đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách) tự ý trốn về nhà ở thôn An Đoài.

Khoảng 13h cùng ngày, Cảnh cùng Đỗ Thế Thanh tự ý trèo qua dải phân cách để quay trở về nơi đang tạm trú tại số nhà 629 đường Trần Phú.

Lực lượng công an làm việc với Đỗ Thế Thanh.

Công an huyện Nam Sách phát hiện và lập biên bản hành vi vi phạm của hai người này.

Tại cơ quan công an, Cảnh trình bày lý do trốn về nhà để làm lễ đổ mái cho ngôi nhà Cảnh đang xây ở quê.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hành vi của Nguyễn Danh Cảnh và Đỗ Thế Thanh vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 117 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Với hành vi vi phạm, Nguyễn Danh Cảnh bị xử phạt 17,5 triệu đồng, Đỗ Thế Thanh bị xử phạt 2 triệu đồng.