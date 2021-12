Người TP.HCM đốt lửa sưởi ấm trong cái lạnh 19 độ C

Sáng 5/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình của TP.HCM là 21 độ C, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận là 19 độ C được đo tại trạm Tân Sơn Nhất.

Kể từ 1/12, nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ đồng loạt giảm xuống 20 độ C, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân chính khiến Nam Bộ giảm nhiệt là do không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía nam.

"Đây là kiểu thời tiết thường xuyên diễn ra ở Nam Bộ thời điểm cuối năm, do không khí lạnh liên tục khuếch tán mạnh về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có vị trí qua Nam Trung Bộ tạo nên tình trạng quang mây và phát xạ nhiệt mạnh về đêm, làm nhiệt độ giảm", ông Quyết giải thích.

Người dân TP.HCM trùm khăn khi ra đường sáng 5/12. (Ảnh: Phạm Ngôn)

Dự báo thời tiết lạnh sẽ duy trì từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh. TP.HCM sẽ có thể xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Buổi trưa và chiều nhiệt độ dao động 28-30 độ C, nắng yếu và không khí mát mẻ.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió lạnh khiến không ít người dân TP.HCM bày tỏ sự thích thú trước không khí mát mẻ của thành phố buổi sáng sớm và chiều tối.

"Thời tiết thành phố những ngày gần đây làm tôi liên tưởng đến Đà Lạt. Mặc dù không quá lạnh, thời tiết dễ chịu, mát mẻ khiến tôi cảm nhận được không khí Giáng Sinh", anh Hoàng Anh (quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Nhiệt độ xuống thấp, người dân TP.HCM đốt lửa sưởi ấm sáng sớm 5/12. (Ảnh: Phạm Ngôn)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 24 giờ tới áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có vị trí ít thay đổi và hoạt động mạnh. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên khu vực biển phía đông Nam Bộ.

Nhiệt độ cao nhất ít thay đổi, các tỉnh miền Đông Nam Bộ phổ biến 30-32 độ C; miền Tây phổ biến 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.