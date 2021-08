Người TP.HCM đi tiêm vaccine thế nào từ 23/8?

(VTC News) -

Ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện tăng cường giãn cách, nhiều người phản ánh đi tiêm vaccine bị các chốt kiểm soát chặn lại, yêu cầu quay về vì không có giấy đi đường.

Về vấn đề này, tại họp báo thông tin công tác phòng chống dịch COVID-19 ở TP.HCM chiều 23/8, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an thành phố cũng nhận được phản ánh về trường hợp không được qua chốt dù có tin nhắn mời đi tiêm vaccine. Ông Hà giải thích, đây là trường hợp người ngoại tỉnh nhưng làm việc tại doanh nghiệp trong thành phố. Khi TP.HCM tổ chức tiêm vaccine cho người lao động, công nhân của doanh nghiệp thì họ quay lại thành phố để tiêm chủng. Do đó, nhiều chốt kiểm soát không đồng ý cho qua và yêu cầu họ quay về.

Hiện TP.HCM chỉ cho phép công nhân, lao động ngoại tỉnh vào thành phố tiêm vaccine nếu doanh nghiệp tổ chức xe đưa, đón tập trung ra, vào thành phố. Các trường hợp tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân sẽ phải quay đầu.

"Nếu người ngoại tỉnh vào TP.HCM rồi lại đi ra thì rất dễ làm lây lan dịch bệnh, do đó chúng tôi không đồng ý cho họ vào thành phố", ông Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Với người ở TP.HCM, trong thời gian 2 tuần thành phố siết chặt giãn cách xã hội, người dân chỉ cần có phiếu tiêm chủng hoặc tin nhắn mời đi tiêm là có thể đến các điểm tiêm chủng. TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ở “vùng đỏ” và “vùng cam” ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa và mời từng hộ. Tại khu chung cư, lực lượng sẽ phối hợp với ban quản lý tổ chức điểm tiêm, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối.

Về xét nghiệm, Trung tâm điều phối xét nghiệm TP.HCM bổ sung kế hoạch xét nghiệm các trường hợp sau: nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác (lái xe, thu gom rác), lực lượng trực các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu (7 ngày/lần).

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 về tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bốn phương châm mà thành phố thực hiện trong thời gian này là: Triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả.