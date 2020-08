Người tố CSGT vòi 6,2 triệu: Không đồng ý kết luận thanh tra, tiếp tục khiếu nại

Ngày 23/8, anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, tạm trú Bình Dương) - người tố CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 350.000 đồng cho biết vừa nhận được phản hồi của Thanh tra Công an TP.HCM sau thời gian dài tố cáo.

Theo nội dung thông báo, Giám đốc Công an TP.HCM đã giải quyết tố cáo của anh Phú đối với Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất. Về tố cáo của anh Phú đối với Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM có hành vi kiểm tra xe vi phạm đã nhận, đòi tiền hối lộ, Thanh tra Công an TP khẳng định là không có căn cứ.

Trước kết luận này, trả lời VTC News, anh Thái Đăng Phú cho biết: "Tôi không thống nhất, không đồng ý với kết luận như thế này và sẽ làm đơn, khiếu nại gửi lên cấp cao hơn".

Thông báo của Thanh tra Công an TP.HCM.

Anh Phú cho rằng câu trả lời của Thanh tra Công an TP.HCM không phù hợp với những bằng chứng mà anh cung cấp. Nhiều nội dung anh nêu trong đơn tố cáo cũng chưa được giải đáp hết trong thông báo này.

Về việc anh Phú tố cáo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Ban Chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM bao che cho sai phạm của thượng úy Huỳnh Tấn Minh, Thanh tra Công an TP khẳng định là không có căn cứ.

Tuy nhiên, Thanh tra Công an TP cho biết, các thành viên trong Ban chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất và cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã tiếp xúc, gọi điện thoại và nhắn tin đến anh Phú là chưa đúng quy định, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các cá nhân vi phạm nêu trên theo quy định của ngành.

Trước đó, anh Phú gửi đơn tố giác đến cơ quan báo chí, phản ánh việc cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh. Theo trình bày của anh Phú, khoảng 9h ngày 12/5, anh chạy xe Exciter mới mua từ cửa hàng về, đi đến đoạn gần Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM) thì bị tổ công tác của đội CSGT Tân Sơn Nhất dừng xe kiểm tra.

Xe của anh Phú tại thời điểm chưa gắn biển số.

Vì là xe mới mua nên anh Phú chỉ cung cấp được bằng lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng. CSGT tên Minh thông báo lỗi phạt không biển số là 6,2 triệu đồng, yêu cầu anh Phú đưa đủ thì sẽ trả lại bằng lái để anh đi. Anh Phú không chấp nhận nên được CSGT này đưa cả người và xe về trụ sở đội ở đường Trần Huy Liệu.

Tại đây, anh Phú cho biết bị CSGT lấy vài tờ tiền trong ví. Trước khi ra về, CSGT bắt anh Phú ký vào 1 tờ giấy nhưng không cho xem nội dung. Anh Phú xin biên bản để đi tiếp nhưng CSGT chỉ cho số điện thoại của mình, nói nếu bị ai bắt thì gọi anh ta sẽ nói giúp. Tìm hiểu sau đó, anh Phú mới biết lỗi vi phạm này chỉ bị phạt 350.000 đồng.

Sau đó, anh Phú liền trình báo Công an TP.HCM để được cùng phối hợp bắt quả tang khi giao tiếp số tiền còn lại cho anh CSGT này, nhưng việc bắt quả tang bất thành khi cán bộ Phòng CSGT đưa anh xuống thẳng trụ sở đội Tân Sơn Nhất để gặp Ban chỉ huy đội này. Bức xúc về cách giải quyết khiếu nại tố cáo của CSGT, anh Phú làm đơn gửi Thanh tra Công an TP để tố CSGT Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu cho lỗi vi phạm 350.000 đồng của mình.