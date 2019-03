Người tố cáo Michael Jackson xâm hại là tình cũ Britney Spears

Phim tài liệu Leaving Neverland của HBO gây tranh cãi khi xới lại quá khứ của Michael Jackson. Vũ công Wade Robson là một trong hai nhân vật chính tố cáo "Ông hoàng nhạc pop" lạm dụng tình dục khi anh là trẻ vị thành niên. Nhiều người tin tưởng phim, đứng về phía các nhân vật. Tuy vậy, không ít ý kiến chỉ trích Wade là kẻ dối trá, muốn trục lợi từ cố ca sĩ.

Britney Spears và Wade Robson.

Theo Daily Mail và nhiều báo Mỹ, Wade từng có mối quan hệ thân thiết với Britney Spears. Vũ công tham gia dàn dựng các tour giai đoạn 1999-2000 của cô. Không chỉ gắn bó trên sàn tập, Wade từng xuất hiện trong MV của Britney hay trên sân khấu "Total Britney Live back" năm 2001.

Mối quan hệ thân mật này từng khiến "công chúa nhạc Pop" bị chỉ trích lừa dối bạn trai khi đó - ca sĩ Justin Timberlake. Ca khúc Cry me a river do Justin sáng tác năm 2002 được cho là ám chỉ Britney không chung thủy. Sau khi chia tay, Britney công khai xuất hiện bên Wade.

Hiện tại Justin có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên minh tinh Jessica Biel. Britney đang hẹn hò vũ công Sam Asghari. Wade kết hôn với diễn viên Amanda Rodriguez. Amanda từng đóng phim The Richmond Family Massacre, The Strip. Cô cũng từng là biên đạo cho show So You Think You Can Dance. Vợ của Wade cũng xuất hiện trong phim tài liệu Leaving Neverland để chia sẻ cảm xúc về quá khứ phức tạp của chồng.

Năm 5 tuổi, Wade giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy lấy cảm hứng từ Michael tại quê hương Australia. Anh được Michael mời đến trình diễn trong một show ở thành phố Brisbane và góp mặt trong MV Black or White. Wade từng ra tòa làm chứng giúp ông thoát tội khi vướng vào hai vụ kiện xâm hại tình dục trẻ em năm 1993 và 2005.

Sáu năm sau khi Michael qua đời, vũ công đệ đơn kiện ông đã xâm hại và điều khiển mình từ năm bảy tuổi đến 14 tuổi. Tòa không thông qua đơn kiện vì thời gian xảy ra quá lâu.

Năm 2019, Wade cùng James Safechuck và đạo diễn Dan Reed thực hiện phim tài liệu Leaving Neverland, kể lại khoảng thời gian Wade và James bị xâm hại khi ở cùng Michael. Đại diện Michael kiện kênh HBO vì Leaving Neverland mang nội dung miệt thị ông, tuy nhiên HBO vẫn quyết định chiếu bộ phim tài liệu dài bốn tiếng vào ngày 3 đến 4/3. Nhiều người xem tin tưởng bộ phim, đứng về phía các nạn nhân và bày tỏ nhiều phản ứng gay gắt. Một số tổ chức, kênh truyền thông xóa bỏ nội dung liên quan đến Michael. Tuy nhiên, gia đình và người hâm mộ trung thành liên tục bào chữa cho ông. Mới đây ca sĩ Aaron Carter khẳng định trên TMZ Live vũ công Wade nói dối khi tố cáo Michael Jackson xâm hại tình dục.

