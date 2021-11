Người thành công luôn chọn lối đi riêng, nhưng có 7 tư duy ngầm giống nhau này

Gạt bỏ những chuyện vặt

Người thành công có khuynh hướng hệ thống hóa để không tốn thời gian phải suy nghĩ hoặc quyết định quá nhiều. Họ ăn những món tương tự, mặc những bộ đồ giống nhau và duy trì những thói quen hằng ngày. Đừng nhầm lẫn giữa “duy trì thói quen” và “cứng nhắc”. Người thành công sẽ thay đổi thói quen ngay khi họ thấy nó không ổn hoặc có cơ hội hoàn thiện hơn.

Luôn nghĩ rằng họ sẽ thành công

(Ảnh: Freepik)

Người luôn nỗ lực thì thành công có thể đến hoặc không, nhưng khi không cố gắng làm việc thì nhất định sẽ không bao giờ có được thành công. Luôn suy nghĩ về sự thành công không chỉ giúp bản thân có niềm tin mà đối thủ cạnh tranh cũng sẽ phải ngán ngẩm vì những phát ngôn hùng hồn, đanh thép của bạn.

Tin rằng họ luôn ở thế chủ động

Người bình thường quá xem trọng may mắn. Nếu thành công, đó là nhờ may mắn; nếu thất bại, chỉ là may mắn chưa đến. Người thành công lại thấy chính hành động của họ mới là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại.

Luôn ghi nhớ rằng mình phải cảm kích người khác

(Ảnh: Freepik)

Để bước tới thành công, họ sẽ phải nhờ cậy vào rất nhiều người và ai cũng quan trọng. Bằng cách này hay cách khác, nếu không có những người liên quan thì chắc chắn người thành công không thể đạt được những gì mình có. Thế nên dù ở trên đỉnh cao danh vọng bao nhiêu người thành công cũng luôn biết ơn những người đã giúp đỡ họ.

Luôn biết phải khiêm tốn và khắt khe với bản thân

Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời là đối diện với chính bản thân mình. Muốn trở thành nhân vật trung tâm của những dự án mình tham gia thì hãy khác biệt bằng cách khiêm tốn. Trong cuộc tranh luận nếu ai cũng muốn nói trước thì tất cả số người đó đều giống nhau, và bạn cũng không ngoại lệ nếu đố kỵ và tự mãn, như thế sẽ làm bạn rất mệt vì những thứ chả đâu vào đâu, đằng nào bạn cũng được nói cơ mà?

(Ảnh: Freepik)

Bản tính khiêm tốn khiến người khác không thể nhận ra năng lực thực sự của bạn, trong khi đó đối thủ đã phô bày hết khả năng họ có rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng đối phó. Những kẻ hiếu thắng sẽ là kẻ bị tiêu diệt đầu tiên, bạn có muốn là một trong số những người tự mãn, hiếu thắng?

Hài lòng khi người khác thành công

Người đặt nặng vấn đề quyền lực cảm thấy bực bội và bị lu mờ khi có ai đó được khen ngợi. Nhưng người thành công không ganh đua theo cách này. Họ cũng thích được công nhận và muốn mọi người cũng được ghi nhận thành quả giống như họ.

Hiểu rằng bản thân phải biết hưởng thụ cuộc sống

(Ảnh: Freepik)

Làm ra bao nhiêu tiền nhưng lại không thể tiêu tiền đó là người đáng thương trong cuộc sống, đấy không phải là người có hạnh phúc. Hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những việc thật cần thiết, và đừng quên thường cho bản thân và gia đình những chuyến đi du lịch, những bữa ăn ngon vào cuối tuần, gặp gỡ bạn bè và tình yêu của mình.