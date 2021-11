Người thắng 180 triệu đồng của 'Vua tiếng Việt' hay bắt lỗi chính tả của bạn bè

Phùng Khắc Bắc Linh là người đạt mức thưởng kỷ lục trong số rất nhiều gameshow của VTV trong hơn 25 năm qua.

Trước khi bước vào vòng thi Soán ngôi quyết định, Bắc Linh chia sẻ tâm trạng mình rất thoải mái. Trả lời câu hỏi của MC Xuân Bắc có phải 2 tuần vừa qua giành chiến thắng do may mắn, Bắc Linh hài hướcẻ: "Theo một bộ phim em xem thì may mắn cũng là một tài năng".

Nếu như trải nghiệm vòng Soán ngôi ở các tập trước có vẻ hơi nhẹ nhàng thì sang tập 10, Bắc Linh đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ là anh Việt Hùng, chuyên gia về biến đổi khí hậu.

Tại chương trình Vua Tiếng Việt, Phùng Khắc Bắc Linh thể hiện mình là người càng chơi càng xuất sắc. Chẳng hạn, với từ khoá "Tự giác" và bốc thăm vào thể thơ lục bát, anh chàng 27 tuổi nhanh chóng hoàn thành bài thơ trong 30 giây: "Em ơi tự giác học hành/ Bài hôm nay chớ để dành ngày mai/ Dù cho có đúng có sai/ Em mà tự giác chẳng ai nói gì".

Với bài thơ làm trong 30 giây, Ban cố vấn phải nể phục vì nó vừa gắn với chủ đề "Học tập" của Vua Tiếng Việt, vừa cho thấy trí thông minh và sự nhạy bén của Phùng Khắc Bắc Linh.

Sang tập 10, Bắc Linh đã có chiến thắng thuyết phục trước Việt Hùng. Với câu hỏi đầu tiên, cả hai người chơi đều dễ dàng vượt qua thử thách "Tìm 2 từ trái nghĩa với từ phẳng lặng", sang câu hỏi tiếp theo: "Tìm 3 từ đồng nghĩa với dịu dàng", Bắc Linh đã bứt phá với 3 đáp án đầu tiên được cả 3 giám khảo đồng ý và giành chiến thắng. Các từ đồng nghĩa với "dịu dàng" mà Phùng Khắc Bắc Linh đã trả lời là: hiền dịu, dịu hiền, nhẹ nhàng; trong khi đó Việt Hùng đưa ra câu trả lời: hiền dịu, thùy mị, nết na.

Công việc hiện tại của Phùng Khắc Bắc Linh là nhân viên ứng dụng. Ngoài đời, anh là người khá hòa đồng và hay bắt lỗi chính tả của bạn bè trên mạng xã hội. Thể loại sách anh thích đọc là truyện trinh thám và là fan ruột của Sherlock Holmes.

Bắc Linh luôn dành tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt: "Nói về tình yêu tiếng Việt tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã thích đọc các bài thơ trong sách giáo khoa và thỉnh thoảng cũng tự dịch lại một vài bài thơ dựa trên phần "dịch nghĩa" của bài thơ đó trong sách. Tôi thấy tiếng Việt tuyệt vời lắm".

Theo chia sẻ của "Vua tiếng Việt" Bắc Linh, người trang bị thêm kiến thức cho anh khi tham gia gameshow này không ai khác, chính là vợ anh. Bắc Linh cho biết, anh cùng vợ chơi các trò như nối từ, đọc ca dao, tục ngữ theo chủ đề và dành thời gian tìm hiểu quy luật gieo vần cũng như luật bằng - trắc của một số thể thơ.

Chàng nhân viên ứng dụng chia sẻ anh không nghĩ sẽ đi được đến cuộc thứ tư, càng không nghĩ mình sẽ giành được 180 triệu giải thưởng của chương trình. Khi trở thành người chiến thắng, cảm xúc của Bắc Linh vui sướng vì đây là lần đầu tiên anh giành được một giải thưởng lớn đến vậy.