Người thân ông Trần Bắc Hà: Ông Hà từng sang Singapore phẫu thuật cắt nửa lá gan vì bị ung thư

Ông Trần Bắc Hà tử vong, vụ án đang được điều tra sẽ xử lý thế nào?

Luật sư cho rằng do bị can chết trong quá trình điều tra nên cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Bắc Hà.