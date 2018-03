Người tâm thần đột nhập máy bay ở Vinh: Tường rào bảo vệ sơ sài, an ninh đầy kẽ hở

(VTC News) - Nam sinh viên bị bệnh tâm thần ở Nghệ An vượt tường rào vào khu vực đường băng, rồi đột nhập lên máy bay trước giờ cất cánh đi TP.Hồ Chí Minh thế nào, khi mà sân bay vốn được cho là nơi có an ninh rất chặt, ra vào rất khó?.

Ngay sau sự cố nam thanh niên tâm thần đột nhập vào máy bay ở Vinh (Nghệ An), theo quan sát của PV báo điện tử VTC News, dường như an ninh tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh chỉ được thắt chặt và kiểm tra kỹ lưỡng ở khu vực cửa ra vào sân bay. Nhiều khu vực khác được ngăn cách và bảo vệ hết sức sơ sài.

Tường rào sân bay Vinh cách đường băng không xa, táo bạo và liều lĩnh một chút là có thể vượt qua hàng rào này vào sân bay.

Ở phía đông, cách đường băng, nhà ga sân bay Vinh chừng vài trăm mét có hàng rào bằng dây thép gai dài hàng nghìn mét, cao khoảng hơn 80cm để ngăn cách với khu vực dân cư địa phương.

Khu vực sân bay ngăn cách với Đại lộ Lê Nin và phía Tây Nam bằng tường rào thanh thép và cột xi măng rất đơn giản, không hề có bóng dáng của lực lượng an ninh sân bay túc trực.

Theo chia sẻ của một số người dân xã Nghi Phú (TP.Vinh), với hàng rào ngăn cách đối phó kiểu này, không khó gì khi muốn lọt vào sân bay. "Hàng rào an ninh đơn giản, chỉ cao chưa đầy 1,5m mà lại có cột bê tông làm trụ thì một đứa trẻ cũng có thể vượt được tường rào để vào sân bay Vinh", một người dân nói với PV.

Hàng rào bằng dây thép gai dài hàng nghìn mét, cao khoảng hơn 80cm ở sân bay Vinh.

Ông Nguyễn Văn Đức, một người dân Nghi Phú, TP.Vinh cho biết: "Không ít lần, người dân địa phương trèo tường rào vào đây cắt cỏ cho bò. Vì hệ thống tường rào đơn giản, đến người già còn nhảy vào được, huống hồ thanh niên".

Sáng 5/3, ông Phạm Sơn Hoài (Phó giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vinh) cho biết: "Sự việc nam thanh niên bị bệnh tâm thần đột nhập vào sân bay là có thật và là chuyện hy hữu, chưa từng xảy ra tại sân bay Vinh".

An ninh chỉ được thắt chặt ở cổng ra vào sân bay Vinh

Theo ông Hoài, sự cố xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 3/3, tại sân bay Vinh. Trên chuyến bay VN-1265 chặng bay Vinh - TP. Hồ Chí Minh (dự kiến cất cánh 12h55 cùng ngày), tiếp viên trưởng phát hiện nam thanh niên tên Lê Ngọc Tài (quê Nghệ An) lên máy bay không có thẻ boarding pass.

Tiếp viên phối hợp với nhân viên tài liệu phục vụ chuyến bay kiểm tra, xác định nam thanh niên trên không có tên trong danh sách hành khách chuyến VN-1265. Sau đó, nhân viên tài liệu đã thông báo cho lực lượng an ninh hàng không về sự việc.

Một nhân viên an ninh sân bay Vinh cho biết: "Tàu bay nơi người thanh niên bị tâm thần đột nhập vào và bị phát hiện, chỉ cách tường rào an ninh sân bay chưa đầy 50m. Lúc xảy ra sự cố, ở phía Nam sân bay không có lực lượng an ninh đứng chốt nên nam thanh niên này mới lọt vào đường băng, lên máy bay một cách dễ dàng".

Hàng nghìn mét tường rào sơ sài để ngăn cách sân bay Vinh

Được biết, sau khi bị giữ lại ở sân bay Vinh, người nhà của Lê Ngọc Tài có mặt và trình báo kịp thời với cơ quan chức năng. Nguyên nhân Tài trèo rào, đột nhập lên máy bay là do có vấn đề về tâm thần.

Hiện, anh này đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần ở một bệnh viện nên không bị xử lý hình sự

Sau khi sự cố người tâm thần đột nhập máy bay ở Vinh xảy ra, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định xử phạt đối với 5 nhân viên hàng không liên quan để nam thanh niên đột nhập lên máy bay.

Có 4 nhân viên an ninh hàng không bị tước chứng chỉ 2 tháng và phạt 10 triệu đồng/người; nhân viên phục vụ hành khách cũng bị phạt 4 triệu đồng.

Chiều 5/3, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo quyết định xử phạt Cảng Hàng không Quốc tế Vinh 40 triệu đồng...

Một số hình ảnh an ninh sơ sài ở sân bay Vinh do PV VTC News ghi lại:

Tường rào thấp, hành khách không khó để vượt tường vào sân bay.

Nhiều điểm trọng yếu quanh khu vực sân bay Vinh nhưng vắng bóng an ninh hoặc bảo vệ sân bay

Tường rào sân bay cách rất gần đường băng.

Tường rào sơ sài, thấp, an ninh lỏng lẻo.. là nguyên nhân người dân dễ dàng đột nhập sân bay.

Tường rào sân bay quá đơn giản.

Khúc cua vào trạm ra-đa sân bay.

Cổng ra vào cũng vắng bóng bảo vệ.

Hàng nghìn mét tường rào sân bay Vinh vắng bóng an ninh.

PHAN SÁNG