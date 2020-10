Người phụ nữ xúi bé trai trộm tiền bị khởi tố tội tàng trữ trái phép ma túy

Tối 13/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chu Thuý An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bà Chu Thúy An chính là người phụ nữ xúi giục bé trai trộm túi đựng tiền, thẻ cào điện thoại của người phụ nữ trên đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bà Chu Thuý An tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Ngày 23/9, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip về người phụ nữ xúi bé trai ăn trộm tiền của bà bán nước trong hẻm Lê Văn Sỹ (phường 14, Quận 3, TP.HCM).

Qua điều tra, Công an xác định bà Chu Thuý An Chính là người xúi con nuôi tên T.T.P. (9 tuổi) trộm túi tiền.

Trong lúc Công an Quận 3 (TP.HCM) đang điều tra thì bà An lại bị Công an quận Bình Tân bắt quả tang khi tàng trữ 0,6 gram ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bà An khai nhận mua ma tuý của một người không rõ lai lịch với giá 200.000 đồng.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ.