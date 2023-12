Người phụ nữ gốc Việt thắng 110,5 tỷ đồng trong chương trình ‘Squid Game'

Ngày 7/12, tờ Esquire đưa tin, tập cuối cùng của chương trình thực tế Squid Game: The Challenge chính thức lên sóng với chiến thắng thuộc về Mai - người phụ nữ gốc Việt, 55 tuổi mang số áo 287.

Squid Game: The Challenge là phiên bản truyền hình thực tế của bộ phim đình đám Squid Game do Hàn Quốc sản xuất. Squid Game: The Challenge chính thức lên sóng vào cuối tháng 11 và là chương trình cạnh tranh thực tế kỳ lạ.

Tại đây, các thí sinh trải qua loạt trò chơi giống trong bộ phim nổi tiếng. Những người tham gia giả chết khi bị loại. Theo Deadline, chương trình thu hút 1,1 triệu hộ gia đình trong tuần đầu công chiếu.

Mai là người giành chiến thắng trong chương trình.

Trải qua 9 tập phim đầy cảm xúc, từ 456 đối thủ, vòng chung kết chứng kiến cuộc cạnh tranh của 3 người xuất sắc. Họ tranh giành giải thưởng trị giá 4,56 triệu USD. Ba người chơi lần lượt là Mai (số 287), Phill (451) và Sam (016). Hai phần thi trong tập chung kết là trò may rủi và Mai đã may mắn vượt qua.

Trong đó, ở phần thi quyết định, hai người chơi cuối chơi kéo, bao, búa để chọn chìa khóa mở chiếc hộp vàng. Mai đã may mắn chọn đúng chiếc chìa khoá và giành chiến thắng cuối cùng.

Những phút cuối cùng của chương trình thực tế tập trung vào cuộc sống của một số người chơi khi đã trở lại thế giới thực. Trong đó, Mai xuất hiện ở cảnh nhét thẻ tín dụng vào máy ATM và thấy 4,56 triệu USD đang chờ cô.

Theo giới thiệu ở những tập đầu tiên, Mai làm việc tại Bộ An ninh nội địa. Hàng ngày, công việc của cô là xét duyệt visa. Cô muốn được nghỉ ngơi sau khi giành số tiền thưởng khủng.