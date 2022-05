Người phụ nữ đang bị truy nã đốt công ty em trai người tình lĩnh 22 năm tù

(VTC News) -

Ngày 10/5, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Thị Mộng (SN 1984, tại Cà Mau) 12 năm tù về tội buôn lậu và 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt nữ bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù.

Theo điều tra, khoảng năm 2014, Mộng quen biết ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, ngụ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) tại Hàn Quốc và sau đó về Việt Nam chung sống như vợ chồng tại nhà không số thuộc tổ 10 (KP2, phường Thới An, quận 12). Đến tháng 8/2020, Mộng thuê nhà ở riêng tại KP5, phường Thới An.

Bị cáo Võ Thị Mộng tại hiện trường vụ án.

Khoảng 1h20 ngày 16/8/2020, Công an quận 12 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (địa chỉ số 312/40 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12), do ông N.M.T. là người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt chữa cháy, dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan xung quanh. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Qua điều tra, công an nhận định đây là vụ án hủy hoại tài sản. Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện trước thời điểm phát cháy có một người phụ nữ lái xe máy đến trước cửa chính của Công ty Mỏ Cày Đỏ và leo qua cổng vào phía bên trong. Khoảng 30 phút sau, đối tượng nữ này đi ra.

Sau đó, khoảng 15 ohút, đối tượng tiếp tục điều chạy máy đến, chở theo can nhựa vào phía trong công ty. Đến 1h20 ngày 16/8, ngọn lửa cháy bùng lên tại công ty. Riêng đối tượng nữ lái xe máy rời khỏi hiện trường.

Làm việc với những người liên quan, Công an quận 12 xác định đối tượng Mộng là thủ phạm gây ra vụ cháy trên.

Tại cơ quan công an, Mộng khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông tình ái với ông N.T.D. (anh ruột của ông N.M.T.) nên Mộng đã mua xăng để phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ.

Ngoài ra, qua kiểm tra, xác minh, Mộng cũng là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về tội buôn lậu.

Theo hồ sơ, tối 20/1/2018, Mộng từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Lợi dụng đông khách, Mộng đã trà trộn vào khu vực hành khách nhập cảnh không có hành lý phải khai báo hải quan, để ra ngoài.

Lúc này, nhân viên hải quan quan sát, phát hiện và yêu cầu Mộng quay lại khu vực khai báo hàng hóa nhập cảnh, để soi chiếu và kiểm tra thực tế hành lý theo người.

Từ đó, cơ quan chức năng xác định Mộng đã mang 257 chiếc điện thoại di động và 133 máy tính xách tay đã qua sử dụng không rõ xuất xứ, nhãn hiệu Samsung và iPhone, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Theo kết quả định giá, lô hàng buôn lậu này có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong thời gian bị điều tra về vụ buôn lậu này, Mộng đã không đến làm việc theo yêu cầu, không có mặt tại nơi cư trú và khai báo gian dối nơi tạm trú. Xác định Mộng bỏ trốn nên công an đã ra lệnh truy nã.