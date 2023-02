Người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác tại bãi rác ở Long An

(VTC News) -

Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Tr. (44 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM). Quá trình xác minh, nạn nhân sinh sống tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Theo chính quyền xã Tân Hiệp, bà Tr. lên vùng biên giới của xã mua đất để canh tác, sau đó cất nhà tại đây để ở khoảng 3 năm nay.

Trong thời gian này, bà Tr. chung sống với một thanh niên quê Quảng Ngãi. Người này từng làm công nhân xây dựng công trình nhà yến của một hộ dân trên địa bàn xã Tân Hiệp. Sau này, người đàn ông xin ở lại làm công việc bảo vệ, dọn dẹp khu vực nhà nuôi chim yến.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Vào ngày 17/2, do bà Tr. không về thăm người thân ở TP.HCM nên gia đình tìm lên xã Tân Hiệp để thăm hỏi. Tuy nhiên, khi đến nhà không thấy ai.

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân bà Tr. đã trình báo Công an xã Tân Hiệp. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục 3 ngày, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong, thi thể nằm lẫn dưới bãi rác cách nhà nhiều cây số.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng cho biết, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chấn thương, gần nơi chôn xác có 1 bao nilon, thùng carton dính máu đã khô... nên đủ cơ sở xác định nạn nhân bị giết hại.

Quá trình truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp cụ thể nơi bắt và tên tuổi đối tượng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quang (VOV-TP.HCM)