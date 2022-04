Người phụ nữ bị chồng sát hại trong nhà vệ sinh

Ngày 5/4, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi sát hại vợ là N.T.C.T. (19 tuổi) vào trưa 4/4.

Theo điều tra, Bích và T. có với nhau một con chung. Gần đây, Bích nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, T. bỏ về nhà cha ruột. Bích nhiều lần đến tìm nhưng vợ không gặp mặt.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trưa 4/4, Bích mang theo dao đến nhà cha vợ. Khi Bích nói chuyện, T. không trả lời mà đi vào nhà vệ sinh khóa cửa. Sau đó, nghi phạm trèo vào bên trong, cầm dao đâm vợ nhiều nhát.

Thấy Bích bỏ chạy ra ngoài, người dân đã vây bắt.

Vợ nghi phạm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến trưa cùng ngày thì tử vong.

Theo cơ quan chức năng, Bích nghiện ma túy, từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 8/2020.