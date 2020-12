Người phụ nữ bí ẩn trong vụ cựu cán bộ công an làm giả thẻ ngành để lừa đảo

TAND TP Hà Nội hôm 7/12 tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1990, cựu cán bộ công an) mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Năm 2015, Nghĩa là cán bộ công an phường Hàng Bài, chưa được cấp giấy chứng minh Công an nhân dân.

Bị cáo quen biết với một người phụ nữ tên Lê Thu Phương (chưa rõ nhân thân). Biết Nghĩa cần tiền, Phương nói có quen một người tên H. sẵn sàng cho bị cáo vay tiền với điều kiện, cựu cán bộ công an phải “cắm” lại giấy chứng minh Công an nhân dân.

Bị cáo tại tòa

Phương nói, có thể giúp bị cáo làm giả thẻ ngành với giá 2 triệu đồng. Nghĩa đồng ý, đưa ảnh thẻ cùng các thông tin cá nhân và tiền cho Phương để làm thẻ ngành giả.

Bị cáo mang giấy chứng minh Công an nhân dân giả cầm cố cho một người phụ nữ tên H. để vay mượn 40 triệu đồng.

Giữa năm 2016, Phương nhờ Nghĩa đứng tên thuê hộ chiếc ô tô tự lái tại công ty TNHH Ngô Minh. Sẵn mối quan hệ thân thiết nên Nghĩa đồng ý.

Chiều 12/8/2016, cả hai đến công ty Ngô Minh thuê ô tô nhãn hiệu Toyota Camry với giá 1,5 triệu đồng/ngày.

Để công ty tin tưởng, Phương giới thiệu Nghĩa là cán bộ công an và “cắm” lại thẻ ngành.

Dù biết rõ thẻ ngành là giả, nhưng Nghĩa vẫn trực tiếp ký hợp đồng thuê xe với công ty. Bị cáo đã giao chiếc xe trên cho Phương để mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Đến thời hạn trả xe, Phương và Nghĩa thỏa thuận với công ty trả tiền thuê và xin gia hạn thời gian để che giấu việc đã mang xe đi “cắm”.

Ngày 18/10/2016, cả hai không còn khả năng thanh toán tiền thuê xe. Theo kết luận định giá, chiếc xe Camry có giá hơn 818 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo đã trả 600 triệu đồng cho công ty Ngô Minh.

Ngày 9/1, Nghĩa đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú. Theo lời khai của bị cáo, anh ta đã xuất ngũ từ ngày 6/11/2017. Do cần tiền tiêu xài nên Nghĩa làm giả thẻ ngành để cầm cố, thuê xe ô tô tự lái và không có khả năng hoàn trả.

Theo lời khai của Nghĩa, Phương là người sử dụng toàn bộ số tiền trên, bị cáo không được hưởng lợi. Nghĩa khai thường đến gặp Phương tại một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan điều tra đã dẫn giải Nghĩa đến địa chỉ trên để xác minh. Kết quả, chủ nhà cho thuê căn hộ trên cho hay, có cho một người phụ nữ tên Lê Thu Phương thuê nhà trong khoảng 10 tháng.

Nhưng số chứng minh nhân dân của Phương mà chủ nhà cấp cho cơ quan điều tra, khi xác minh tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho thấy, không có số như vậy. Số chứng minh nhân dân đó cũng không phải do Công an Hà Nội cấp.

Nghĩa còn khai, có liên lạc với Phương bằng hai số điện thoại, nhưng kết quả xác minh cho thấy, hai số điện thoại trên được hai người đàn ông sử dụng từ năm 2018.

Cả hai người này không biết gì về thông tin của người sử dụng trước và cũng không hay biết gì về Phương...

Do chưa xác định được nhân thân, lý lịch của đối tượng tên Phương nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.