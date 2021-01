Người phụ nữ bán nước ‘hôi’ tiền của cô gái trả lại 15 triệu đồng

(VTC News) -

Video: Người đi đường tranh nhau nhặt tiền cô gái đánh rơi

Chiều 31/1, trả lời VTC News, chị Lý Thị Nhanh cho biết, Công an phường Tân Hưng, Quận 7 đã gọi chị tới trụ sở nhận lại số tiền 15 triệu đồng người phụ nữ bán nước trả lại.

“Công an phường Tân Hưng đã gọi em lên để trả lại số tiền 15 triệu đồng từ cô bán nước. Cô bán nước không trả tiền trực tiếp cho em, mà nhờ mấy anh công an trả lại. Ban đầu cô bán nước chỉ đưa cho em 4 triệu đồng, em có năn nỉ van xin thế nào cô cũng không chịu đưa thêm. Đến nay, dư luận lên án dữ quá nên cô mới lên cơ quan công an trả thêm 15 triệu đồng", chị Nhanh cho hay.

Theo chị Nhanh, ngoài người phụ nữ bán nước còn một số người đi đường khác nhặt được tiền của chị vẫn chưa trả lại. "Em vẫn mong những người nhặt tiền còn lại sẽ trả cho mình trước Tết”, chị Nhanh nói.

15 triệu đồng người phụ nữ bán nước trả lại cho chị Nhanh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, chiều 29/1, trả lời VTC News, người phụ nữ bán nước nhặt được tiền của chị Nhanh khẳng định chỉ nhặt được 4 triệu đồng và đã trả lại hết cho chị Nhanh, do vậy không có lý do gì để bà phải tới Công an phường Tân Hưng (Quận 7) làm việc.

“Thấy tiền rơi trên đường, ai mà không lượm. Lúc đó tiền rơi xào xạc, tôi cùng nhiều người chạy ra lượm, tôi lượm xong thì bỏ vào bọc, sau đó cô gái đến xin lại và tôi đã trả đủ 4 triệu đồng. Tuy nhiên, công an cứ gọi tôi lên làm việc, tôi đâu phải tội phạm, cũng không có ăn cắp của ai đâu mà phải lên làm việc. Có trách thì trách cô gái đó có tiền mà không biết giữ, để rơi tiền ngoài đường ai mà không lượm”, người phụ nữ bán nước nói.

Người phụ nữ bán nước nhặt được tiền của chị Nhanh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Như VTC News đưa tin, ngày 29/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi xe máy đánh rơi tiền trên đường. Người phụ nữ bán nước ven đường cùng nhiều người đi đường dừng xe lao vào tranh cướp, nhặt hết tiền, mặc cho cô gái khóc lóc van xin.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức được chia sẻ nhanh chóng. Hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của những kẻ hôi của. Nhiều người xót thương cô gái đánh rơi tiền và mong cơ quan công an sớm vào cuộc.

Liên quan tới vụ việc, chiều 30/1, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết đã chỉ đạo Công an quận điều tra, xử lý vụ việc.

Đại diện Công an phường Tân Hưng, Quận 7 (TP.HCM) cho biết thêm, đơn vị đã trích xuất camera, lập hồ sơ vụ việc gửi Công an Quận 7 và mời những người liên quan tới làm việc.