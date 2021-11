Người nước ngoài tiêm vaccine để được nhập cảnh vào Mỹ

Cụ thể, AP cho biết chính sách nới lỏng di chuyển áp dụng với người tiêm đủ liều các loại vaccine COVID-19 được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Mỹ phê chuẩn gồm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.

Ngoài 3 loại nói trên, du khách nhập cảnh vào Mỹ sẽ được coi là đã chủng ngừa hợp lệ nếu được tiêm đủ liều các vaccine nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gồm vaccine của AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac và Covaxin.

"Những cá nhân tiêm kết hợp 2 liều với các loại vaccine COVID-19 được FDA phê chuẩn hoặc nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO cũng được coi là đã được tiêm chủng hoàn toàn", Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết.

Một điểm tiêm chủng COVID-19 ở Boca del Rio, Mexico. (Ảnh: AP)

Quyết định mở cửa biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh kéo dài hơn một năm đối với người đến từ hàng chục quốc gia do ảnh của đại dịch COVID-19 .

Những người được tiêm các loại vaccine không thuộc cả danh sách của FDA Mỹ và WHO, chẳng hạn vaccine Sputnik V của Nga, đang khẩn trương tìm cách tiêm lại vaccine khác để có thể được nhập cảnh vào Mỹ, theo AP.

Dù Sputnik V đang được sử dụng ở 70 quốc gia, loại vaccine này chưa được WHO khuyến nghị sử dụng khẩn cấp do chưa cung cấp đầy đủ các dữ liệu thử nghiệm về tính hiệu quả và an toàn.

"Quyết định phê duyệt sẽ được đưa ra sau khi tất cả dữ liệu được nộp và quá trình kiểm tra hoàn tất", WHO cho biết về tình trạng hồ sơ của vaccine Sputnik V.