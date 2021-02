Người Nhật dương tính nCoV chết trong khách sạn ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân

(VTC News) -

Chiều 14/2, trả lời VTC News, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, phát ngôn viên Công an Hà Nội cho biết, cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản chết trong khách sạn ở quận Tây Hồ do đột tử. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản chết trong khách sạn Somerset West Point dương tính SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin nạn nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/1 đến 31/1, được xét nghiệm âm tính 2 lần. Người này kết thúc cách ly ngày 31/1. Ngày 1/2, bênh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 từ 11h-13h20, về ở tại P907 khách sạn Somerset West Point ở số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 13/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội thông báo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm thì liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969-082-115; 0949-396-115:

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1/2021.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somerset West Point, ở số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, 18-20h ngày 3/2.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, sáng 4/2, ngày 8/2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội 19-21h ngày 5/2.

18h ngày 14/2 (chiều mùng 3 Tết), Bộ Y tế ghi nhận thêm 33 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 31 ca tại Hải Dương và 2 ca tại Hà Nội. Trường hợp bệnh nhân người Nhật Bản chết trong khách sạn Somerset West Point chưa được Bộ Y tế chưa xác nhận mắc COVID-19.