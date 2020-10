Người Nghệ An vượt lũ, đội mưa lạnh đón liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3 về quê mẹ

Các liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường (30 tuổi, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An)- Thiếu tá, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; liệt sĩ Lê Tất Thắng (43 tuổi, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An)-Thượng tá, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và liệt sĩ Đinh Văn Trung (37 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), Đại úy, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh.