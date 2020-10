Người Nghệ An bức xúc thủy điện xả lũ lúc rạng sáng, cán bộ nói 'đúng quy trình'

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết đến 9h ngày 30/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 nhà máy thủy điện đang xả lũ. Trong đó, dư luận bức xúc việc nhà máy thủy điện Khe Bố xả lũ lúc rạng sáng 30/10 khiến nhiều người dân ở các vùng hạ du không kịp trở tay.

Trả lời VTC News, một cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết: "Tất cả 5 nhà máy thủy điện trên địa bàn đều gửi thông báo đến chi cục trước 8 tiếng trước khi xả lũ. Theo quy định thì chỉ cần báo trước 4 tiếng đồng hồ, do vậy các nhà máy thủy điện nói trên đều xả đúng quy trình".

Nhà máy thủy điện Khe Bố (Nghệ An) xả tràn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra bất hợp lý khi nhà máy thủy điện Khe Bố gửi thông báo lần 1 lúc 20h ngày 29/10 xin xả lũ lúc 4h ngày 30/10, nhưng sau đó, lúc 0h10 nhà máy thủy điện Khe Bố làm thông báo xin thay đổi thời gian xả lũ sớm hơn từ 4h sang 0h30 ngày 30/10.

Trả lời vấn đề này, vị cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho rằng: "Họ vẫn xả đúng quy trình vì vẫn báo trước 4 tiếng đồng hồ".

Trả lời VTC News, ông Đỗ Văn Mạnh, Giám đốc Nhà máy thủy điện Khe Bố (Nghệ An) cho biết, vào lúc 0h30 nhà máy bắt đầu xả lũ, đến thời điểm 10h ngày 30/10 lưu lượng xả là 1.150m3/s (trong đó xả qua cửa máy phát điện là 490m3/s, xả qua tràn là 700m3/s).

"Trước khi xả, chúng tôi đều có thông báo gửi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Về thay đổi thời gian xả lũ, chúng tôi cũng đã xin ý kiến của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An. Một số huyện ở phía nam Nghệ An đang bị ngập lụt là do trong những ngày qua tại các địa phương này có lượng mưa rất lớn", Giám đốc nhà máy thủy điện Khe Bố thông tin.

Ông Tăng Văn An, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, khu vực Nam Nghệ An cho biết, từ ngày 29/10 đến rạng sáng 30/10, trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực phía nam tỉnh Nghệ An có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa đo được từ ngày 29/10 đến 7h sáng 30/10, tại huyện Đô Lương là 765mm, tại huyện Nam Đàn là 371mm và tại TP Vinh lượng mưa là 332mm.