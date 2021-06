Người mua vàng SJC lỗ hơn nửa triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

(VTC News) -

9h30 sáng nay, giá vàng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,05 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức: 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng (mua và0) và 270.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Như vậy, sau 1 ngày, người mua vàng đã lỗ hơn nửa triệu đồng/lượng (tính theo giá mua vào và bán ra hôm nay).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục rơi tự do khi giảm về mức 1.866 USD/ounce, giảm tiếp 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay và 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm do USD hồi phục mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh, trong khi thị trường tiền số bất ngờ tăng vọt.

Theo Viện quản lý cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất tăng từ mức 62,7% trong tháng 4 lên mức 64% trong tháng 5, cao hơn so với mức 63% trong các dự báo trước đó. Đây là một mức cao kỷ lục. Thông thường chỉ số này trên 50% là tín hiệu của nền kinh tế tăng trưởng.