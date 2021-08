Người mua vàng lỗ cả triệu đồng sau một tuần

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất kể từ đầu năm đến nay khi giá vàng giao ngay giảm hơn 40 USD chỉ trong ít giờ.

Cụ thể, giá vàng thế giới đêm qua đã lao dốc một mạch từ vùng 1.804,1 USD xuống đóng cửa ở mức 1.763,1 USD /ounce, tương đương mức giảm 41 USD . Biến động này tương đương mức giảm ròng gần 2,3% giá trị chỉ sau một phiên giao dịch của kim quý.

Đây cũng là phiên giảm liên tiếp thứ 3 trong tuần này của vàng thế giới và là mức giảm sâu nhất trong một phiên giao dịch kể từ đầu năm đến nay.

Theo các chuyên gia phân tích, đà giảm kể trên của giá vàng thế giới là hệ quả của việc các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo vàng sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 7.

Cụ thể, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ ghi nhận nền kinh tế này đang phục hồi tốt với 943.000 việc làm mới trong tháng. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 800.000 việc làm trước đó từ các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones.

Ngoài ra, số liệu về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng cũng giảm từ 5,9% về 5,4%, giảm mạnh hơn dự báo ở mức 5,7% của các chuyên gia.

Giá vàng thế giới bị thổi bay toàn bộ tích lũy trong hơn 1 tháng qua chỉ sau phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam). Ảnh: Bloomberg.

Các số liệu việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia phân tích cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt hơn so với dự kiến. Thông tin này là nguyên nhân chính khiến nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn nói chung và kim loại quý nói riêng sụt giảm.

Bên cạnh đó, đà giảm của giá vàng đêm qua còn đến từ việc đồng USD tăng giá. Cụ thể, chỉ số USD Index hiện cố định ở mức 92,8 điểm, tăng gần 0,6% so với phiên liền trước. Đây cũng là vùng cao nhất mà chỉ số này dao động kể từ đầu năm đến nay.

Như vậy, việc đồng USD tăng giá đêm qua đã đóng góp khoảng 11 USD vào đà giảm của giá vàng, còn lại 30 USD giảm là đến từ xu hướng bán tháo của các nhà đầu tư.

Với vùng giá 1.760 USD /ounce hiện tại, vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất từ đầu tháng 7 đến nay. Phiên giảm mạnh đêm qua cũng đã thổi bay toàn bộ tích lũy trong hơn một tháng gần nhất của thị trường vàng.

Diễn biến tiêu cực của giá vàng thế giới cũng tác động mạnh đến giá trong nước cuối tuần này, hiện hầu hết doanh nghiệp vàng lớn đã giảm giá mua vàng về mức 57 triệu đồng/lượng, thấp nhất 5 tuần.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,3 - 57 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 250.000 đồng so với cuối ngày 6/8. Giá vàng miếng do SJC bán ra hiện đã thấp hơn 300.000 đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội hiện ở mức 57,02 triệu/lượng, cũng giảm 250.000 đồng so với hôm qua. Trong cả tuần này, giá vàng trong nước chủ yếu giữ xu hướng đi xuống từ vùng 57,3 triệu/lượng. Hiện giá vàng SJC cũng đã ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Cũng trong hôm nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở 56,3 triệu/lượng (mua) và 57 triệu/lượng (bán), giảm tương ứng 250.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt có giá 49 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước 8 triệu đồng.

Với việc chênh lệch giá mua - bán vàng trong nước ở mức 700.000 đồng/lượng, đà giảm liên tục của vàng miếng tuần này đã khiến nhà đầu tư vàng từ cuối tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ gần 1 triệu đồng/lượng.