Người mẹ trẻ ở Điện Biên mất tích bí ẩn: Tìm thấy xe máy tại bến xe Mỹ Đình

Công an phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đang triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, trú tại phường Him Lam) mất tích từ ngày 16/7 đến nay chưa liên lạc được.

Theo trình báo của gia đình chị Huyền, khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền đi khỏi nhà với lý do "đi có tý việc". Khi đi chị Huyền mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng - đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88.

Đến 19h, gia đình gọi điện cho chị Huyền thì điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Đến sáng 17/7, gia đình báo Công an phường Him Lam về việc chị Huyền mất tích.

Chị Đỗ Thương Huyền mất tích từ ngày 16/7.

Công an phường Him Lam định vị số điện thoại di động của chị Huyền và được biết lần cuối chị liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300- 500m.

Ngày 19/7, ông Đỗ Quang Chiến (bố chị Huyền) cho biết, gia đình đã tìm thấy xe của con gái ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo ông Chiến, vào ngày 18/7, cơ quan công an báo tin cho gia đình tìm thấy xe của chị Huyền được gửi trong khu vực bến xe Mỹ Đình.

Suốt 3 ngày qua, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin gì về chị. Điều đáng nói, trước khi đi Huyền không nói với ai điều gì, gia đình cũng hòa thuận, không hề xảy ra xích mích gì.

Chị Đỗ Thương Huyền bên chồng và con trai 2 tuổi.

Anh Thành (chồng chị Huyền) chia sẻ, từ ngày vợ bỏ đi, con trai 2 tuổi của anh chị lúc nào cũng khóc vì nhớ mẹ. Anh kể, thời gian gần đây Huyền không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi, vợ chồng vui vẻ, không hiểu sao vợ mình lại đi như thế.

“Từ ngày Huyền đi, gia đình không thể liên lạc được với cô ấy. Huyền cũng không gọi điện về lần nào khiến tôi cùng người thân rất lo lắng”, anh Thành chia sẻ.

Anh Thành cũng cho rằng không nghĩ có chuyện vợ mình bỏ đi theo người đàn ông nào đó bên ngoài, bởi tình cảm vợ chồng anh từ ngày cưới nhau vẫn không có gì thay đổi so với ngày đầu.

Công an phường Him Lam hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền.

Hai mẹ con mất tích gần một tuần sau khi đi bán thanh long ở Yên Bái Đến tối muộn, không thấy hai mẹ con đi bán thanh long về, người chồng liền đi tìm kiếm nhiều nơi và đến nay vẫn chưa có thông tin về người thân.

Trương Huyền