Người lao động 'dễ thở' hơn với vé máy bay trả góp

Tết Quý Mão 2023 là cái Tết đầu tiên Việt Nam hoàn toàn dỡ bỏ các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Ước tính sẽ có hàng triệu người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đổ về quê.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự báo ngày cao điểm Tết 2023 có thể đón đến 80 nghìn lượt khách, với khoảng 450 lượt chuyến bay. Lượng khách đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng 1 tháng trước và sau Tết 2023 có thể sẽ xấp xỉ và vượt mức hồi năm 2020 là 3,7 triệu lượt khách, trung bình 130 nghìn lượt khách/ngày.

Với nhu cầu đi lại tăng cao đột biến, giá vé máy bay cũng đang nóng dần với lượng hành khách đặt mua tăng nhanh qua từng ngày, đặc biệt là đường bay vàng TP.HCM - Hà Nội hay các đường bay có lượng người đi lại cao trong dịp Tết như từ Hà Nội, TP.HCM về Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng…

Hành khách tìm hiểu chương trình vé bay trước trả sau của Vietjet.

Để hỗ trợ người lao động xa quê được trở về nhà dịp Tết Nguyên đán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng MOVI phát động triển khai chương trình Hỗ trợ vé máy bay trả góp cho người lao động Tết 2023, với Vietjet là hãng hàng không duy nhất tham gia chương trình này. Đây là một trong các hoạt động tiêu biểu thuộc chuỗi chương trình "Tết sum vầy 2023" mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tổ chức công đoàn các cấp đã và đang triển khai.

Trong hoạt động hỗ trợ này, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có triển khai Chương trình Phúc lợi MOVI sẽ được đặt vé máy bay của Vietjet với giá ưu đãi, cùng quyền lợi thanh toán trả chậm với sản phẩm "Bay trước - Trả sau".

Chị Lê Hồng Thái, 28 tuổi, quê Hải Phòng, làm công nhân tại TP.HCM cho biết, năm nay chị cùng con gái quyết định về quê ăn Tết do năm ngoái chưa về được vì dịch. Giá vé khứ hồi cho hai mẹ con rẻ nhất cũng phải 12,5 triệu đồng, nên khi thấy Vietjet có chương trình "Bay trước - Trả sau", chị đã đăng để mua vé.

“Tôi được cấp hạn trả góp là 4 tháng, chỉ cần có Căn cước công dân là đăng ký được. Không phải thanh toán liền một cục nên tôi vẫn để lại được chút tiền mặt để mua quà về quê và tiêu cho dịp Tết”, chị Thái chia sẻ.

Anh Phạm Hải Đăng, quê Hà Nam, công nhân ở Đồng Nai, cho biết gói trả góp của Vietjet rất hữu ích cho người lao động quê ở miền Bắc, làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam. “Cuối năm, mọi người thường dành dụm để về quê, vé máy bay mua một lần không nhỏ so với thu nhập của công nhân chúng tôi nên hình thức mua vé trả góp rất hợp lý”, anh Đăng nói.

Hành khách mua vé tại quầy vé của Vietjet.

Từ đầu năm 2022, Vietjet đã cùng MOVI ra mắt sản phẩm "Bay trước - Trả sau" để đa dạng hóa lựa chọn thanh toán cho hành khách đi máy bay, giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới chịu nhiều khó khăn. Khách hàng có thể đặt vé máy bay và nhận hỗ trợ thanh toán trả góp trực tuyến chỉ trong 3 phút, kỳ hạn thanh toán lên đến 6 tháng.

Sản phẩm đã được Tạp chí The Global Economics Times Anh quốc trao giải "Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product".

Là hãng máy bay thế hệ mới, Vietjet không chỉ cung cấp vé máy bay chi phí hợp lý nhất mà còn nhiều phương thức thanh toán thuận tiện, phù hợp cho đại đa số người dân Việt Nam để hiện thực hóa “giấc mơ bay”. Vietjet cũng là hãng thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện mỗi dịp Tết đến như chương trình “Tết ấm cho em” hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, trẻ em vùng cao; trao tặng hàng nghìn phần quà cho người cao tuổi, thanh niên khuyết tật…

Theo kết quả kinh doanh quý III/2022 của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, trong quý III, công ty đã dành ngân sách để chi trả lương và khen thưởng kịp thời cho các cán bộ nhân viên sau thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các lãnh đạo của công ty đã không nhận các khoản thu nhập này mà chuyển toàn bộ cho các hoạt động cộng đồng, từ thiện của công ty.