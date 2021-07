'Người lắng nghe' đoạt giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế New York

(VTC News) -

Sau ba giải thưởng tại LHP Quốc tế Nghệ thuật châu Á - AFAIFF 2021 vào tối 5/7, bộ phim điện ảnh Người lắng nghe: Lời thì thầm tiếp tục ghi dấu ấn ở LHP Quốc tế New York với giải thưởng quan trọng Phim điện ảnh xuất sắc nhất được trao vào sáng 12/7 (giờ Việt Nam).

Khoa Nguyễn trao đổi với diễn viên Oanh Kiều khi quay "Người lắng nghe: Lời thì thầm".

Ở lần tổ chức thứ 8 này, do ảnh hưởng dịch COVID-19, LHP Quốc tế New York trao giải với hình thức trực tuyến. Người lắng nghe: Lời thì thầm vượt qua 12 phim đến từ từ Canada, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mỹ… giành chiếc cúp vàng danh giá Phim điện ảnh xuất sắc nhất (có kinh phí dưới 250.000 USD).

Ngoài hạng mục điện ảnh, LHP cũng trao giải cho hơn 10 hạng mục khác: Phim tài liệu, phim âm nhạc, phim ngắn… Các nhà chuyên môn đã phải rất khó khăn khi đưa ra kết quả cuối cùng trong số 114 phim được chọn đến từ rất nhiều quốc gia. Do không có sự kiện trực tiếp nên thời gian dành cho việc trình chiếu nhiều hơn so với mọi năm.

Nữ diễn viên chính của phim - Oanh Kiều.

Bộ phim của đạo diễn Khoa Nguyễn quy tụ dàn diễn viên Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường, Lý Hồng Ân..., khởi quay vào tháng 7/2020, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2021 nhưng liên tục đổi lịch chiếu vì dịch COVID-19. Đến nay, phim vẫn chưa ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim chỉ vừa được hé lộ với khán giả trong nước qua teaser đầy ấn tượng vào ngày 5/1.

Phim xoay quanh nhân vật An Nhiên - nhà văn bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân, cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình. Đến khi An Nhiên hoàn thành tác phẩm cũng là lúc người phụ nữ, bóng ma nhân vật chính vươn mình ra khỏi những trang sách để tiến vào cuộc đời thật của cô và đem đến chuỗi ám ảnh kinh hoàng. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay do Oanh Kiều đóng chính và cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Quang Sự sau nhiều năm vắng bóng.

Ngoài các giải thưởng trên, Người lắng nghe: Lời thì thầm cũng có thêm thành tích mới tại Liên hoan phim ở London với ba giải thưởng tháng: Phim nước ngoài xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Hình ảnh xuất sắc. Theo thể lệ của liên hoan này, phim thắng giải tháng (gọi là semi-finalist) sẽ được nhận lời mời tham dự sự kiện thảm đỏ vào tháng 8 và tranh giải năm.