'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi rất hoảng sợ'

Liên quan đến sự việc nam thanh niên cứu bé gái rơi từ tầng 12A ở tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), tối 28/2, người hùng trong sự việc trên là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói kể, lúc trèo lên mái tôn anh bị trượt do mái hơi nghiêng, nhưng vẫn cố vừa trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu bé. Khi cháu bé rơi xuống, anh Mạnh chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy cháu bé để không bị rơi xuống đất.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh là người cứu giúp bé gái thoát nạn.

"May mắn, bé rơi trúng tay tôi, 2 chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi rất hoảng sợ", anh Mạnh thuật lại.

Anh Mạnh cho biết, khi chứng kiến sự việc xảy ra anh nghĩ đến con gái đang ở nhà cũng bằng tuổi bé gái ấy và không nghĩ thêm gì mà nhanh chóng tìm cách cứu bé gái. "Sau khi biết cháu bé an toàn, tôi vẫn còn sợ hãi và vội vàng tìm về nhà để gặp con gái mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ", anh Mạnh nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h30 cùng ngày (28/2), bé gái tên N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A tại tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A.

Quan sát thấy sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu.

Lúc này anh Mạnh đang ngồi trong xe ô tô để đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng nghĩ là bé nào đó bị bố mẹ mắng.

Tuy nhiên, sau đó anh thấy tiếng người lớn hô hoán cứu giúp nên ngó đầu ra khỏi xe ô tô quan sát các phía thì phát hiện một bé gái đang trèo từ lan can ra ngoài. Ngay lập tức, anh lao ra khỏi xe ô tô tìm cách leo tường sang tòa nhà bên cạnh rồi trèo lên mái tôn che của nhà xe để đỡ cháu bé. Mặc dù bị trượt chân nhưng rất may anh Mạnh cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay khiến cả anh và bé gái đều ngã xuống, lún cả mái tôn. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi.

Liên quan đến sự việc trên, tối 28/2, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung xác nhận sự việc và cho biết, dù rơi ở độ cao như vậy nhưng may mắn bé gái chỉ bị thương. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.