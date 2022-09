Người Hà Nội vui Tết Độc lập giữa 'biển trong lòng phố'

(VTC News) -

Siêu lễ hội biển khiến vạn người mê

Quốc khánh năm nay, gia đình chị Diễm Trang (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không còn cảnh “tay xách, nách mang” như mọi khi, vì điểm đến được chị lựa chọn để nghỉ lễ nằm ngay ở Hà Nội. Việc di chuyển cũng rất dễ dàng vì đã được chủ đầu tư dành tặng vé miễn phí để sử dụng các tuyến xe buýt điện VinBus tới tận nơi. Chị Trang cho biết: “Chúng tôi thuê một căn hộ ở Vinhomes Ocean Park trong dịp này, đúng lúc diễn ra chuỗi sự kiện Amazing Ocean Park. Do đó, chuyến đi vừa nhẹ nhàng, vừa được tham gia nhiều chương trình thú vị và bổ ích ở nơi có cảnh quan tuyệt đẹp. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thực sự là đáng nhớ”.

“Siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes lung linh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

Điều khiến các thành viên trong gia đình chị Trang hài lòng hơn cả là được tham gia hàng loạt bộ môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động cao để xả stress. Và lựa chọn số 1 là chèo thuyền kayak tại Hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha. “Bạn cứ tưởng tượng, những chiếc thuyền xinh xắn đầy màu sắc di chuyển trên mặt hồ gợn sóng, xanh trong như ở Mandives; thời tiết thì hoàn toàn ủng hộ với nắng nhẹ mùa thu. Khung cảnh giống như là một thước phim tuyệt đẹp”, chị Trang chia sẻ.

“Biển người” đổ về chuỗi lễ hội Summer Dream tại 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park - The Empire để trải nghiệm cảm giác “tắm biển giữa thủ đô”.

Các thành viên nhỏ tuổi còn có không gian riêng với hàng loạt trò chơi sôi động khác để trải nghiệm, như tắm biển tại hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha; hay tham gia tổ hợp trò chơi kéo co, ma trận bánh xe, cưỡi ngựa bắn cung; Trải nghiệm làm đèn ông sao, nặn tò he, vẽ mặt nạ, trải nghiệm làm tranh Đông Hồ, trang trí nón… Ngoài việc được nạp năng lượng tích cực trước thềm năm học mới, các em nhỏ còn có cơ hội hiểu thêm về văn hóa dân gian Việt Nam.

Tại Vinhomes Ocean Park, cư dân nhí có cơ hội hiểu hơn về văn hóa Việt qua các trò chơi dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Cách Vinhomes Ocean Park chỉ 5 phút di chuyển, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng đón hàng vạn khách tới tham dự chương trình Amazing Festival. Điểm nhấn đặc biệt ở đây là khách mời có cơ hội được trải nghiệm tắm biển như đang ở các “thiên đường du lịch biển” nổi tiếng của Việt Nam.

Mang tới cảm giác chân thật này là Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park, quy mô lên tới 18 ha. Trung tâm của tổ hợp là 6 biển tạo sóng rộng hơn 5,4 ha, nơi có những ngọn sóng có thể cao tới 3m, được ôm trọn bởi hồ nước mặn Laguna rộng tới hơn 9,3ha, công viên cát Sandy Park rộng hơn 10.000 m2. Khu vực này cũng tích hợp hàng loạt trò chơi cho trẻ nhỏ, sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, thuyền hải tặc, hay tại trận chiến súng nước… khiến các cư dân nhí mê tít.

Các hoạt động vui chơi, thể thao tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire giúp các cư dân nhí có thêm niềm vui, sự phấn khích trước thềm năm học mới 2022 – 2023.

Đáng chú ý là khách mời đều được thưởng thức miễn phí các món ngon ba miền theo nhiều phong cách ẩm thực khi đến 2 đại đô thị biển của Vinhomes trong dịp lễ Quốc khánh. Trong đó, hấp dẫn hơn cả là “món ăn tinh thần” được mang tới bởi các chương trình biểu diễn ca nhạc, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong làng nhạc Việt như: Mỹ Dung, Trung Quân, Dương Edward, Bảo Trâm….

Không khí lễ hội được “đốt cháy” lên với các phần trình diễn âm nhạc thăng hoa, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Điểm hẹn lễ hội sôi động quanh năm phía Đông Thủ đô

Amazing Ocean Park tại Vinhomes Ocean Park và Amazing Festival tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire là các sự kiện nằm trong chuỗi lễ hội “Summer Dream - Mùa hè mơ ước” mà chủ đầu tư Vinhomes dành tặng cư dân và những người yêu biển, bắt đầu từ ngày 1/8 và sẽ kéo dài tới hết ngày 30/9. Theo thống kê, chỉ riêng các chương trình có tính chất điểm nhấn trong dịp Quốc khánh vừa qua đã đón khoảng 6.000 khách mỗi ngày.

Là một nhà kiến tạo bất động sản coi trọng văn hóa cộng đồng, ngay khi xây dựng 2 đại đô thị biển, Vinhomes đã định hình đây sẽ là “điểm hẹn” văn hóa, nghệ thuật, giải trí cho toàn khu vực. Do đó, các sự kiện thường xuyên được tổ chức, tạo thành sợi dây kết nối các thành viên trong cộng đồng dân cư, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn bộ khu vực. Thậm chí, ở Vinhomes Occean Park 2 - The Empire, chỉ hơn 3 tháng sau khi ra mắt đã có 2 sự kiện gây chấn động, là đại nhạc hội Summer Wave Park với 15 nghìn khán giả và Lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Park, với 20 nghìn người tham dự.

“Siêu quần thể đô thị biển” quy mô 1.200 ha tương lai sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật của toàn khu vực với hàng loạt sự kiện đẳng cấp quốc tế được tổ chức.

Bên cạnh những “kỳ quan biển” trong lòng thành phố, sức hấp dẫn của “siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha càng tăng thêm nhiều lần khi các chuỗi lễ hội hoành tráng như Summer Dream được tổ chức thường xuyên, tạo nên dòng dịch chuyển mạnh mẽ cư dân về phía Đông. Hiện, quy mô dân số của Vinhomes Ocean Park tăng lên hơn 45 nghìn người.

Theo quy hoạch, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng sẽ nhanh chóng đạt 40 nghìn người, bằng với dân số của công quốc giàu có Monaco. “Siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes hứa hẹn sẽ tạo nên một biểu tượng thịnh vượng với nhịp sống phồn hoa, sôi động, thắp sáng chân trời phía Đông Thủ đô.