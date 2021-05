Người giúp tài xế bắt cướp: Họ dửng dưng như đang đứng nhìn 2 chú gà chọi nhau

(VTC News) -

Video: Tài xế taxi vật lộn, khống chế tên cướp hung ác

Sau hành động dũng cảm hỗ trợ tài xế taxi khống chế tên cướp, chiều 19/5, anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, trú tại thôn Minh Thiện, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được mời đến trụ sở Công an phường Phú La, quận Hà Đông (địa bàn nơi anh Thưởng ở trọ) để nhận giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng phần thưởng của Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Oai.

Chia sẻ với VTC News, anh Thưởng cho biết bản thân vừa vui, vừa hồi hộp khi đón nhận giấy khen từ Giám đốc Công TP Hà Nội. Anh cho rằng việc mình làm chỉ là những hành động giúp đỡ bình thường, không có gì quá lớn.

Tuy nhiên, nhớ lại thời điểm hôm xảy ra vụ việc anh vẫn không hết bức xúc bởi sự thờ ơ của những người vô cảm có mặt tại hiện trường sớm hơn anh.

"Khi tôi đến hiện trường cũng chưa biết sự việc xảy ra thế nào, chỉ thấy 2 người đàn ông đang vật lộn trên đường, máu me be bét. Ngay cạnh đó có khoảng 4-5 người đang đứng trên vỉa hè chỉ trỏ rồi dùng máy điện thoại quay phim, trong đó có người mặc quần xanh và đi giày giống công an đứng bấm điện thoại.

Lúc đó, tôi thấy hành động của họ thật ngứa mắt, tôi bực tức bởi sự vô cảm, dửng dưng của mọi người trước một vụ việc nghiêm trọng.

Trong lúc cố gắng đè tên cướp xuống đường, anh tài xế dường như bị kiệt sức nhưng mọi người không ai vào hỗ trợ mà chỉ đứng quan sát từ xa rồi ghi hình. Tôi cảm thấy giống như họ đang đứng nhìn 2 chú gà chọi nhau vậy", anh Thưởng bức xúc.

Anh Phạm Văn Thưởng - người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp trên đường Cienco5.

Theo anh Thưởng, khoảng 16h ngày 16/5, sau khi làm xong việc, anh cùng một người em đi xe máy từ huyện Thanh Oai về nhà trọ ở quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh phát hiện bên đường đối diện có một chiếc xe taxi dừng giữa đường, cửa mở toang, cạnh đó có 2 người đang vật lộn với nhau, mặt đầy máu.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh Thưởng vội lao sang đường. Khi đến nơi, anh thấy có nhiều người đã đứng ở đó nhưng không ai vào can ngăn hay hỗ trợ mà chỉ đứng quay video bằng điện thoại.

Do chưa biết sự việc là như nào nên anh Thưởng tiến sát đến và hỏi cả 2 người đàn ông đang vật lộn nhau xem có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, anh tài xế taxi mặc áo sơ mi trắng mới nói: "Nó là cướp, anh ơi, giúp em với. Nó là cướp, nó đâm em”.

Thấy người áo trắng máu chảy nhiều, anh Thưởng lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm. Anh hỏi "dao đâu" thì lái xe bảo dao ở trong xe taxi. Thấy thế, anh lao vào giúp tài xế khống chế kẻ mặc áo sơ mi đen nằm dưới.

"Sau khi khống chế được tên cướp, tôi bảo tài xế taxi ra chỗ khác ngồi nghỉ để tôi giữ tên cướp lại. Giữ được một lúc, thấy dưới đường nắng nóng quá, tôi mới bảo tên cướp là cho hắn lên phía trên vệ đường ngồi nhưng không được chạy, nếu chạy sẽ đánh. Sau khi đưa tên cướp lên vỉa hè và giữ một lúc, tôi mới cởi áo của tên cướp ra và trói tay hắn lại", anh Thưởng kể lại.

Anh Thưởng cho biết thêm, bình thường độ "hóng hớt" của bản thân hơi cao nên đi trên đường mà thấy tai nạn hay sự việc gì anh cũng dừng xe lại, hỏi han xem có cần trợ giúp gì không. Đây là lần đầu tiên anh gặp vụ cướp táo tợn như vậy.

Nam thanh niên cho rằng hành động thờ ơ, vô cảm của mọi người có thể do tâm lý sợ bị ảnh hưởng, phiền phức, tuy nhiên họ có thể gọi công an, cấp cứu nhưng không ai làm.

"Tôi nghĩ anh công an đứng đó một phần do tính cách nhát, chuyên môn hơi kém. Còn như anh em bình thường ai mà có một chút nhiệt tình, “máu nóng” là cũng sẵn sàng lao vào, chưa biết giúp được gì hay không nhưng thấy tình hình nguy cấp như thế cũng phải can ngăn, hỏi han", người giúp tài xế taxi bắt cướp chia sẻ.

Khoảng 14h30 ngày 16/5, Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu thường trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) bắt taxi hãng G7, BKS: 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích là về Thanh Hóa.

Đến 16h ngày 16/5, khi đi đến đoạn đường Cienco5 (đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Lúc này, Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu.

Tại hiện trường lúc này có cả chiến sĩ công an nhưng người này chỉ đứng bấm điện thoại, không có sự can thiệp nào để khống chế tên cướp nguy hiểm đang nằm dưới đường.

Dù rất đông người dân chứng kiến vụ việc nhưng chỉ có một nam thanh niên lao vào hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp để chờ lực lượng chức năng đến áp giải.

Tại cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu khai nhận, do đang bị truy nã về tội "Giết người", sợ bị tài xế taxi báo công an bắt mình nên rút dao đâm anh Minh.