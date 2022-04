(VTC News) -

Với ngoại hình giống Will Smith đến mức đáng kinh ngạc, Shad Ellis (43 tuổi, đến từ Bedford, Anh) từng kiếm bộn tiền nhờ việc đóng giả ngôi sao Hollywood này trong suốt 25 năm qua. Công việc kỳ lạ này của ông được bắt đầu từ năm 1997, sau khi phần đầu tiên của bộ phim Men In Black được công chiếu.

Sau khi bạn bè, đồng nghiệp và những người lạ liên tục nhận xét anh có ngoại hình giống Will Smith, Ellis quyết định dấn thân vào nghề này. Anh cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau cho những người hâm mộ Will, bao gồm xuất hiện và biểu diễn trực tiếp các bản hit lớn nhất của ngôi sao tại lễ cưới, sinh nhật và các sự kiện của công ty.

Mỗi lần biểu diễn, Ellis tính phí 780 – 1.050 USD. Ngoài ra, anh còn nhận đóng giả Will Smith trong các video cá nhân với giá 60 – 250 USD/lần.

Ellis đóng giả Will Smith trong "Men In Black".

Ellis đóng giả Will Smith và biểu diễn trên khắp thế giới trong suốt 25 năm qua.

Ellis đã đi biểu diễn khắp thế giới, thậm chí còn giành được giải thưởng quốc tế cho vai diễn Will Smith. Anh từng có cơ hội hợp tác với Sony để quảng cáo một bộ phim mới của Will, đóng vai chính trong một quảng cáo cho nhà mạng lớn nhất Nam Phi.

Gần đây, những hợp đồng đóng giả Will Smith ngày một ít dần khiến Ellis nghĩ đến việc “về hưu”. “Tôi bắt đầu nghĩ rằng đã đến lúc cần từ bỏ công việc đóng giả Smith và tập trung vào việc là chính mình”, Ellis chia sẻ với tờ The Sun. Nhưng ý nghĩ trên mới lóe lên vài ngày thì xảy ra sự việc Will Smith tát Chris Rock tại Lễ trao giải Oscar.

Điện thoại của Ellis lại đổ chuông liên hồi. “Tôi nhận ra có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bỏ việc”, Ellis nói.

Ngoại hình cực giống tài tử Will Smith đã giúp Ellis kiếm sống trong nhiều năm.

Sáng hôm đó, khi vừa thức dậy, bạn bè đã gửi Ellis xem clip Will Smith tát Chris Rock tại Lễ trao giải Oscar. Lúc đầu, Ellis nghĩ đó là cảnh dàn dựng, nhưng chỉ trong một buổi sáng, anh đã nhận được hàng tá tin nhắn từ bạn bè và những người theo dõi, hỏi đùa tại sao anh ta lại tát Chris Rock như vậy.

“Mỗi khi Will Smith làm gì đó, mọi người sẽ nghĩ ngay đến tôi vì tôi đã đóng giả anh ấy quá lâu”, Ellis giải thích.

Trong khi tương lai của Will Smith còn chưa rõ ràng thì thời vận bản sao của anh lại lên vùn vụt. Tuy nhiên, Ellis lại cho rằng chuyện này cũng có 2 mặt: “Đó là con dao hai lưỡi bởi vì đây rõ ràng là điều tồi tệ nhưng lại mang đến sự thay đổi tích cực cho tôi. Trước đây, tôi được yêu cầu đóng giả Will Smith để làm nhiều việc khác nhau, còn bây giờ tất cả các yêu cầu chỉ xoay quanh cái tát đó”.

Cái tát tai tiếng của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022 khiến sự nghiệp của Ellis "sang trang".

Ellis trong buổi biểu diễn đầu tiên sau giải Oscar vào tối 4/4 ở hộp đêm.

Ellis cho biết mình đã nhận được rất nhiều đề nghị đóng giả Will Smith đến từ khắp nước Anh, châu Âu và Mỹ. Chia sẻ trên tờ The Sun, anh cho biết một người nổi tiếng trên mạng xã hội có 29 triệu người theo dõi đã đề nghị trả 5.000 USD để anh đến Los Angeles quay một bộ phim nhại lại cú tát của Will Smith với Chris Rock. Tuy nhiên, anh từ chối vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép. Ellis tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào có ý nhại lại hành động ồn ào của Smith, cũng như không tham gia bất kỳ quảng cáo hay sự kiện nào nhằm làm mất uy tín của Smith hoặc gia đình nam diễn viên.

Ellis từ chối tất cả lời đề nghị nhại lại cái tát của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022 vì đạo đức nghề nghiệp.

Giải thích về quyết định trên, Ellis nói: “Có thể nói rằng tôi đang kiếm tiền trên danh tiếng của anh ấy. Dù anh ấy không biết tôi là ai hay chưa từng trực tiếp trả lương cho tôi nhưng sau những gì tôi kiếm được chỉ bằng sự giống Will Smith, tôi nghĩ tôi nợ anh ấy lời từ chối đó. Tôi chọn lọc rất kỹ việc mình sẽ làm bởi tôi cảm thấy mình cần bảo vệ danh tiếng của anh ấy. Nếu không có anh ấy và sự nghiệp mà anh ấy đã gây dựng được, tôi sẽ không bao giờ có những cơ hội tuyệt vời như suốt 25 năm qua".