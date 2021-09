(VTC News) -

Mới đây, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi trong xe ô tô (được cho là bác sĩ) tức giận với lực lượng trực tại một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở TP.HCM.

Theo nội dung đoạn clip, khi bị chặn tại chốt kiểm soát, người đàn ông ngồi trong xe ô tô đã đưa ra một tấm thẻ chứng minh mình là bác sĩ và cho biết ông đang đến Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, lực lượng trực chốt vẫn yêu cầu ông phải xuất trình đủ các loại giấy tờ để kiểm tra mới cho qua.

Clip người được cho là bác sĩ tức giận tại chốt kiểm soát

Người đàn ông này tức giận và phản ứng khá gay gắt, đồng thời cảnh báo nếu ông bị chậm vấn đề chữa bệnh ở trong bệnh viện thì tổ trưởng của chốt kiểm dịch phải chịu trách nhiệm. Dù vậy nhưng phía công an vẫn không cho ông đi, và tiếp tục gây khó khăn.

Theo tìm hiểu, người đàn ông trong đoạn clip trên là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 8 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã ký văn bản số 2850, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, những trường hợp được ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã được quy định tại phụ lục đình kèm Công văn 2800, tuy nhiên có thêm một số điều chỉnh.

Trong công văn mới, các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm: Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật; Người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy CMND hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát; Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm), có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị và chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.

Như vậy, theo quy định trên, đối với trường hợp của BS Quế chỉ cần có thẻ ngành y tế sẽ được ưu tiên lưu thông qua các chốt.