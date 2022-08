Người dùng Việt có nhiều lựa chọn với xe 'xanh'

Cách đây 5 năm, xe điện hay xe hybrid vẫn còn được ít người dùng Việt Nam chú ý. Nhưng hiện tại, có thể nói kỷ nguyên xe "xanh" đã bắt đầu, khi có thêm nhiều lựa chọn EV và hybrid, ở cả nhóm xe sang lẫn bình dân. Người dùng Việt ngày càng dễ tiếp cận xe "xanh" hơn, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Nhóm xe hybrid giá rẻ đổ bộ về Việt Nam

Toyota Corolla Cross là cái tên đầu tiên trong nhóm xe phổ thông được trang bị động cơ hybrid. Thành công về mặt doanh số của mẫu xe này chính là động lực để các hãng khác mạnh dạn cho ra mắt các sản phẩm hybrid bình dân tại Việt Nam.

Một trong những "tân binh" hybrid sắp gia nhập thị trường Việt Nam là Nissan e-Kicks. Có thông tin mẫu xe này sẽ được trình làng trong giai đoạn tháng 8 hoặc tháng 9. Nissan e-Kicks sẽ là đối thủ trực tiếp của Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Mazda CX-30 hay Honda HR-V ở nhóm SUV/CUV hạng B.

Nissan e-Kicks sẽ là đối trọng mới của Toyota Corolla Cross, về cả giá bán lẫn công nghệ động cơ. Ảnh: Motortrivia.

Nissan e-Kicks là phiên bản cao cấp nhất của mẫu Nissan Kicks, xe sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan với tầm giá bán dự kiến 800-900 triệu đồng. Điểm nhấn đáng chú ý trên Nissan e-Kicks nằm ở khối động cơ mới có tên e-Power.

Hệ truyền động e-Power gồm động cơ xăng 1.2L (98 mã lực) hoạt động như một máy phát cung cấp năng lượng cho động cơ điện 127 mã lực. Xe có 4 chế độ lái, trong đó có chế độ EV chuyển sang chạy điện hoàn toàn.

Với giá dự kiến dưới 900 triệu đồng, Nissan e-Kicks sẽ hướng đến cùng nhóm khách hàng của Toyota Corolla Cross.

Bên cạnh Nissan e-Kicks 2022, Suzuki cũng đang chuẩn bị trình làng mẫu Ertiga Hybrid 2022. Trước đó, xe đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ và sẽ sớm được trình làng tại một số quốc gia Đông Nam Á, tiêu biểu như Việt Nam.

Vấn đề của Suzuki Ertiga Hybrid là xe có thiết kế không quá khác biệt phiên bản hiện hành, vốn không quá ấn tượng so với các đối thủ cùng tầm. Do đó, chinh phục người dùng ngày từ cái nhìn đầu tiên không phải là việc dễ dàng đối với mẫu MPV này. Thay vào đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và mức giá hợp lý mới chính là yếu tố then chốt giúp Ertiga Hybrid tự tin cạnh tranh.

Lợi thế của Suzuki Ertiga Hybrid nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Suzuki.

Phiên bản hybrid sẽ có động cơ xăng 1.5L kết hợp với công nghệ Suzuki Smart Hybrid, cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 136,8 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu Suzuki Ertiga Hybrid đã được đăng tải trên trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo đó mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu ở mức 5,38-5,69 l/100 km cho đường hỗn hợp tùy phiên bản.

Con số này thấp hơn Ertiga hiện tại (6,23-6,41 l/100 km), Mitsubishi Xpander (6,8-7,1 l/100 km) hay Toyota Veloz (6,3 l/100 km). Đây được xem là lợi thế lớn nhất của Ertiga Hybrid. Ngoài ra, đây cũng sẽ là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị động cơ hybrid.

Phiên bản Suzuki Ertiga hiện hành có giá 499,9-568,9 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc MPV bình dân. Nếu có giá bán tầm 600 triệu đồng hoặc thấp hơn Mitsubishi Xpander (555-648 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (658-698 triệu đồng), Suzuki Ertiga Hybrid có thể sẽ tìm được một vị thế cao hơn trên thị trường, hay chí ít là "chia lửa" cùng Suzuki XL7.

Điểm chung của Nissan e-Kicks và Suzuki Ertiga Hybrid là đều có tiềm năng lớn trên thị trường, khi đa số người Việt vẫn chưa thực sự mở lòng với xe điện. Người tiêu dùng vẫn thích động cơ đốt trong và xe hybrid vẫn sử dụng loại động cơ này.

Ngoài ra, hiệu suất vận hành của xe hybrid không hề thua kém động cơ đốt trong nhưng vẫn êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải ra môi trường và không làm thay đổi hành vi lái xe.

Thêm nhiều lựa chọn xe điện

VinFast VF e34 vẫn đang là mẫu xe ở thế "độc tôn" trong nhóm xe điện phổ thông, với 2.203 xe đã bán ra tính đến hết tháng 7/2022. Tuy nhiên phân khúc xe điện sẽ sớm có những cái tên mới.

VinFast sẽ bàn giao VF 8 vào tháng 11 tới. Mẫu SUV chạy điện này sẽ "chia lửa" cùng "đàn em" VF e34, đồng thời tranh thủ nắm giữ thị phần trong phân khúc xe điện, khi hiện tại chưa có quá nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hyundai cũng đã giới thiệu mẫu Ioniq 5 tại thị trường Việt Nam từ tháng 4. Đến tháng 8, các đại lý của Hyundai cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này, với mức giá dự kiến gần 2 tỷ đồng .

Nhóm EV phổ thông sắp có thêm nhiều lựa chọn. Ảnh: Chí Vũ.

Đây không phải là giá bán "bình dân" so với mức 700 triệu đồng của VinFast VF e34, thậm chí cao hơn cả VF 8 (1,1- 1,6 tỷ đồng ), nhưng xét về thông số kỹ thuật, kích thước, Hyundai Ioniq 5 chính là đối trọng trong nhóm xe điện phổ thông ở Việt Nam.

Bên cạnh Ioniq 5, "người anh em" Kia EV6 cũng có thể sẽ được trình làng trong thời gian tới. Thaco đã công bố kế hoạch cho ra mắt Kia EV6 vào cuối năm ngoái, xe được dự kiến ra mắt trong quý II/2022, nhưng đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

Dù sớm hay muộn, mẫu xe này sẽ là một sự bổ sung quan trọng ở phân khúc mới mẻ này, hứa hẹn một giai đoạn bùng nổ của nhóm EV bình dân tại Việt Nam.