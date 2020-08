Người dùng ứng dụng MyAladdinz có thể mất tiền, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân

Theo Công an Hà Tĩnh, thời gian gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội và nhiều tài khoản cá nhân Facebook, Zalo cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video quảng cáo cho ứng dụng (app) thanh toán có tên MyAladdinz.

Theo đó, ứng dụng này được quảng cáo có thể hỗ trợ người dùng thanh toán hóa đơn điện, nước, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe... và có thể hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn.

Để tham gia, người dùng đăng ký tài khoản, điền đẩy đủ thông tin cá nhân, đồng thời nạp tiền vào tài khoản với giá trị tối thiểu 100USD (gần 2,4 triệu đồng). Số tiền này sẽ được quy đổi thành "gem", mỗi "gem" tương ứng với 1 triệu USD.

Cảnh báo của Công an Hà Tĩnh.

Người dùng khi thanh toán hóa đơn sẽ được ứng dụng này hoàn trả 80% "gem" khi giao dịch hoàn thành chứ không hoàn lại bằng tiền. Hoặc người dùng chỉ cần dùng tiền thật mua "gem" (tức là nạp tiền vào tài khoản) rồi sau đó dùng "gem" đổi ra "điểm" (points) để nhận lãi từ 0,1-0,2% điểm mỗi ngày.

Người tham gia nếu giới thiệu được nhiều người khác cũng sử dụng ứng dụng thì được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp tương tự mô hình đa cấp.

Về bản chất, MyAladdinz đang lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người tham gia mua "gem" thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó lấy lại được số tiền đã đầu tư.

Cũng theo Công an Hà Tĩnh, ứng dụng này chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Do đó, việc người dân đăng ký tham gia có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Đây là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và người dân các nguy cơ và rủi ro khi tham gia đăng ký nạp tiền, giao dịch ứng dụng trên.