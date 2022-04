Người đứng sau các vụ chuyển nhượng của MU từ chức

Theo The Athletic, ông Matt Judge có thể rời đi vào cuối năm, nhưng dự kiến sẽ không tham gia vào các hoạt động chuyển nhượng của MU trong hè 2022. Như vậy, quyền hành trong các cuộc mua bán cầu thủ ở sân Old Trafford sẽ do Giám đốc Thể thao John Murtough đảm nhận.

Daily Mail cho biết thêm việc Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward nói lời tạm biệt với MU tác động đến quyết định của ông Matt Judge, người được cựu huấn luyện viên Louis van Gaal mô tả là "cánh tay phải" của Woodward. Tờ báo Anh cũng nhận định việc chuyên gia đàm phán Matt Judge từ chức cũng "có lợi" cho các bên.

Ed Woodward và Matt Judge không còn tham gia vào công tác điều hành MU nữa. Ảnh: Reuters.

MU đang trải qua cuộc xáo trộn nhân sự. Những lãnh đạo cấp cao đội bóng rời đi. Đội hình "Quỷ đỏ" cũng nhiều khả năng cần được đại tu. Trong hè này, sân Old Trafford được cho là sẽ chia tay nhiều ngôi sao, như Nemanja Matic, Edinson Cavani, Paul Pogba, Phil Jones...

Theo Daily Mail, Manchester United rất quyết tâm "làm mới" mạng lưới tuyển trạch viên. Trước khi ông Matt Judge rời đi, CLB thành Manchester chia tay hai tuyển trạch viên Jim Lawlor và Marcel Bout, những người gắn bó lâu năm với đội bóng, vào đầu tháng 4.

Truyền thông Anh bình luận Manchester United bắt buộc phải thay đổi chiến lược chuyển nhượng. Họ cần những cầu thủ phù hợp với đội bóng, hơn là các bản hợp đồng mang tính "chữa cháy", như Cavani. Hơn nữa, công tác mua sắm cầu thủ của "Quỷ đỏ" những năm qua được xem là thảm họa.

Đội bóng thành Manchester tốn rất nhiều tiền ở các kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, chất lượng những gương mặt mới mà họ mang về lại không đáp ứng được sự kỳ vọng cũng như chơi rất dở, khiến thành tích của CLB rất phập phù.