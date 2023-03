Người dọa giết phóng viên bị phạt hơn 40 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 30/3, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Đức (40 tuổi, trú đường Hồ Sỹ Tân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) số tiền 42,5 triệu đồng.

Ông Đức bị xử phạt về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên…” theo Nghị định 14/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và Nghị định 119/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nhà báo Hoàng Quân trình báo sự việc tại cơ quan công an.

Trước đó, VTC News đưa tin, ngày 12/2, nhà báo Hoàng Quân (công tác tại Chuyên đề Báo Công an TP.HCM) trình báo Công an phường Nại Hiên Đông và Công an quận quận Sơn Trà, Đà Nẵng sự việc anh bị người lạ gọi điện, đe dọa sát hại anh và gia đình.

Nhà báo Hoàng Quân cũng trình báo sự việc với ban biên tập để vào cuộc kịp thời bảo vệ gia đình anh.

Theo anh Quân, lúc 15h50 ngày 11/2, anh nhận được điện thoại từ số 0917279XXX của một người đàn ông lạ.

Sau khi hỏi tên, người này xưng tên Đức, liên tục chửi bới với những lời lẽ tục tĩu, lớn tiếng đe dọa.

Nhà báo Hoàng Quân cho biết, qua điện thoại, người đàn ông xưng là doanh nhân, tự giới thiệu là anh của bà T.T.H, người liên quan bài viết “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng”. Đây là bài anh viết theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM vào ngày 10/2/2023.

“Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 4 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình, gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng”, nhà báo Hoàng Quân cho biết.

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định người đe dọa tính mạng nhà báo Hoàng Quân và gia đình anh là ông Nguyễn Quốc Đức.

XUÂN TIẾN